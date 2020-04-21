بيتنوميل تحصل على ترخيص جديد لتداول مشتقات بيتكوين

أصبح تداول بيتكوين في البورصات و بموافقة المنظمات الحكومية أمرا شائعا.

تعد بورصة بيتنوميل هي آخر من انضم مؤخرا، بعد أن تلقت ما يسمى "أمر التعيين" من لجنة تداول السلع الآجلة (سي اف تي سي)، مما يمنحها خيار سوق العقود الآجلة. وهذا يعني أن بيتنوميل تنضم إلى أسماء مثل باكت و سي ام اي و ليدجر اكس و سي بي او اي - وهي الشركات القليلة التي تتداول بالفعل في عقود العملات المشفرة.

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لا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصات (اي تي اف) ترفضها هيئة الأوراق المالية والبورصات، لكن سي اف تي سي تسمح لبعض البورصات بتقديم هذا النوع من المنتجات. يتم تسوية الصفقات فعليًا بالبيتكوين، و هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب. يكون عرض الأصل محدودًا - حيث يتلقى المتداولون بيتكوين عند إغلاق عقودهم، وليس الدولار الأمريكي.

بيتنوميل مقرها شيكاغو، لذلك يمكن للمتداولين الأمريكيين التداول عن طريقها. غالبًا ما تكون المنتجات التي تقدمها بورصات العملات المشفرة الدولية الأخرى محظورة محليا، إلا إذا كان المتداول يستخدم في بي ان للوصول الى اليها.

و مع ذلك، فاستخدام في بي ان للتداول في البورصات الدولية لا تعمل دائمًا. ولكن الآن هناك مكان آخر حيث يمكن للمتداولين المراهنة على السعر المستقبلي لـبيتكوين في وضح النهار.



