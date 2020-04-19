مزيد من البحث بين علاقة سعر العملات الرقمية و مطوريها

تام شمس - الأحد 19 أبريل 2020 07:49 صباحاً - أخبرت باحثة علوم البيانات الاقتصادية، أندريا بارونتشيلي، كوينتيليغراف أن هناك المزيد من البحث حول موضوع رمز التشفير/علاقة السعر قد يكون في الأفق بعد الإصدار الأخير المقرر طباعته.

قالت بارونشيلي عن التقرير المقرر طباعته بعنوان "من الشفرة إلى السوق: شبكة المطورين والعوائد المرتبطة بالعملات المشفرة": "هذه بالفعل هي الخطوة الأولى". وأشارت: "نخطط للبحث في ما يحدث عندما يعمل العديد من المطورين على نفس المشروعين و ان كانت هناك أي دلالات للتعديلات التي يقومون بها"، مضيفة:

"لقد تناول تحليلنا أزواج من العملات الرقمية حتى الآن، لكننا نخطط لاستكشاف ما إذا كانت هناك تأثيرات أكثر عمومية للشبكة تؤثر في الوقت نفسه على سلوك السوق لمجموعات أكبر من العملات الرقمية."

عثر الإصدار السابق على علاقة سعرية بين الأصول المشفرة وارتباطها بالمطوِّر

في النسخة التمهيدية التي تم إصدارها الأسبوع الماضي، وجد الفريق علاقة ما بين أسعار العملات الرقمية والمطورين الذين عملوا على تطويرها.

تتمتع العملات المشفرة بطبيعتها بسمعة ككيانات منفصلة. ومع ذلك، وجد التقرير أن أسعار الأصول قد تعمل بطريقة معينة بناءً على المطورين الذين وراءها.

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ولدت الدراسة من ملاحظة بسيطة

كما هو سائد بين المطورين عبارة "البرمجة هي القانون" تعني عدم وجود ارتباط بين الأصول بسبب اختلاف أسسها. كانت هذه نقطة البداية لأبحاث الفريق.

ومع ذلك، قالت بارونشيلي أثناء دراستها إن فريقها أصبح بالفعل على دراية بتأثير شبكات متعاونة في عدد كبير من المجالات، التي تغطي المصادر المفتوحة.

بالاستعانة بجت هب، قالت بارونشيلي أن الفريق نظر في الأصول التي عمل عليها المطورين الأفراد. كشفت الدراسة أن ٤٪ من المطورين ساهموا في تطوير عدة مشاريع مشفرة.

ومن هناك، افترض الفريق وجود تأثير على سعر كل أصل أو عملة مشفرة، ناتج عن ارتباطات الأصول الأساسية. وقالت بارونتشيلي "أظهرت البيانات أننا كنا على حق". "بعد فرضية وجود رابط بين الأصول المشفرة، تبدأ عائدات العملات المشفرة في الارتباط، على المدى المتوسط."

على مدى السنوات العديدة الماضية، غالبًا ما ارتفعت أسعار العملات البديلة معًا، مما أدى إلى صياغة مصطلح " موسم العملات البديلة". في أوقات أخرى، انتقلت بعض أصول التشفير معًا في مجموعات صغيرة. قد يؤدي هذا البحث الإضافي من بارونتشيلي و فريقها إلى تفسير أساسي لهذا النشاط السعري، يتجاوز مجرد عقلية القطيع في العمل.