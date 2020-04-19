مستثمر: سيناريو تنصيف البيتكوين هذا هو مثل الكائنات الفضائية الذين يخترقون محفظتك

تام شمس - الأحد 19 أبريل 2020 02:56 صباحاً - مع اقتراب شهر مايو واقتراب عملية التنصيف الثاني، او كما يسمى بالهالفينج (وهي خفض مكافأة المعدنين الى النصف) لعملة بيتكوين، يحرص المتداولين والتجار والمستثمرين جميعًا على معرفة كيف سيؤثر هذا الحدث الذي يحدث كل أربع سنوات على سعر العملة المشفرة الأولى في العالم.

للتعمق أكثر في حدث التنصيف، تحدثنا مع المتداولين مايكل فان دي بوب و سكوت ميلكر (المعروف أيضًا باسم ذئب كل الشوارع) في مؤخرا. تناولت المناقشة أيضًا السيناريوهات الصعودية والهبوطية قصيرة المدى لكل من بيتكوين وسوق الأسهم الأمريكية، ولماذا لا تزال بيتكوين أصلًا غير مرتبط ، وكيف يمكن أن تضعف الثقة بالدولار الأمريكي في السنوات القادمة.

السيناريو الغير المحتمل لتنصيف البيتكوين

خلال البث المباشر الأخير، حلل مؤثر العملات المشفرة، ايفانون تيك ، كيف سيؤثر حدث نصف المكافأة على سلوك تداول المستثمرين مقابل الحيتان. ويتوقع أن تكون هناك زيادة في الطلب على الشراء من المستثمرين في الأيام القليلة التي تسبق حدث انخفاض مكافأة المعدنين إلى النصف، مما سيدفع سعر البيتكوين إلى الأعلى. يحذر من أن هذا سيعطي الحيتان فرصة لبيع كميات كبيرة من بيتكوين لأن طلب الشراء من مستثمري التجزئة سيعوض انخفاض الأسعار المحتمل الناجم عن التصفية الثقيلة.

عندما سُئل عن إمكانية حدوث هذا السيناريو، كان ميلكر سريعًا في الرد:

"أعتقد أن ذلك ممكن. أعتقد أنه من المحتمل تقريبًا أن تنزل الكائنات الفضائية من كوكب المريخ وهم متحمسون لبيتكوين ويخترقون جميع محافظنا ويسرقون بيتكوين قبل حدوث عملية التنصيف. بصراحة، أعتقد أن هذا أحد الأشياء الغبية التي سمعتها على الإطلاق."

كان بوب أيضًا متشككًا تمامًا في هذا السيناريو:

"أنا لا أستمع حقًا لأي من هذه النظريات. هي لا معنى لهه قط. إنها تكهنات مبنية على لا شيء في الأساس. أريد فقط متابعة الرسوم البيانية وهذا يوفر لي البيانات التي أحتاجها للتداول"

كيف سيلعب حدث التنصيف في الواقع؟ عرض بوب روايته للحدث القادم:

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"قرأت الرسم البياني للتو، وما أشعر به مع التصنيف هو أننا ما زلنا نرى بعض الارتفاعات الطفيفة قادمة في الأسابيع القليلة القادمة على مقربة من الحدث، مما يجعلنا نشتري الشائعة ونبيع الخبر"

"على المدى القصير أعتقد فقط أنها ليست حدثًا كبيرًا ولا يهم حقًا. ولكن على المدى الطويل يمكن أن تبدأ السوق بالارتفاع".

أوصى ميلكر أيضًا بالثقة في الرسوم البيانية:

"إن جمال البيتكوين والعملات الرقمية هو أنه ليس عليك التفكير في أي من هذه الأشياء. لا تحتاج إلى روايات. الناس تحب الروايات، لكنك لست بحاجة لها. كل شيء في الرسوم البيانية ... لذا يمكنني أن أخبركم قبل يوم أو أسبوع قبل ما أراه في الرسم البياني وما سأفعله ، ولكن لن يكون بسبب رواية التنصيف"

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