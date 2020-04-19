تشير البيانات إلى أن بعض الأمريكان قد يشترون العملات المشفرة باستخدام مبالغ التحفيز

تام شمس - الأحد 19 أبريل 2020 02:56 صباحاً - يشير الرسم البياني الذي نشره بريان أرمسترونج، الرئيس التنفيذي لكوينبيز بورصة العملات الرقمية في الولايات المتحدة، إلى أن عددا لابأس به من الأمريكان قد يستخدمون المبالغ التحفيزية ضد الفيروس التاجي لشراء العملات المشفرة.

و بحسب تغريدة نشرها أرمسترونغ في ١٧ أبريل أن النسبة المئوية للودائع والمشتريات بقيمة ١٢٠٠ دولار - وهو ذات قيمة مبلغ شيك التحفيز - زادت مؤخرًا أكثر من أربع مرات. في حين أن التغريدات لا تذكر ذلك صراحة، و لكن يبدو ان أرمسترونغ أتى بتلك الأرقام من بيانات بورصة العملات المشفرة كوينبيز.

النسبة المئوية لعمليات الشراء والودائع بقيمة ١٢٠٠ دولار كل يوم. المصدر: تويتر



لم تجب كوينبيز على طلب كوينتيليغراف لمزيد من المعلومات في وقت نشر الخبر.

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تتزامن زيادة إيداعات بمبلغ ١٢٠٠ دولار من المشتريات عندما بدأ السكان في تلقي الشيكات التحفيزية، مما يجعل مبلغ الحافز هو المصدر الأكثر احتمالا لهذه الأموال.

تهدف الأموال التحفيزية إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من سكان الولايات المتحدة الذين فقدوا وظائفهم أو يشهدون دخلًا أقل بكثير وسط الوباء.

جدير بالذكر، بأنه أغلقت العديد من أنشطة الأعمال، وخاصة الأنشطة الاجتماعية التي تتعامل مع العملاء مباشرة مثل المطاعم أو دور السينما، في جميع أنحاء العالم للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي. وقد تركت عمليات الإغلاق هذه الكثير دون مصدر دخل.

كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست مؤخرًا، حتى الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض الذين لا يقدمون إقرارات ضريبية لهم الحق في استلام الحزمة التحفيزية. يحق للوالدين الحصول على ٥٠٠ دولار إضافية لكل طفل.

كما ذكرت كوينتيليغراف سابقًا، فإن الطلب على فحوصات التحفيز كبير جدًا لدرجة أن خوادم بعض البنوك لم تتمكن من إدارة الطلب وفشلت في العمل بشكل صحيح. يحصل حوالي ٨٠ مليون مقيم في الولايات المتحدة على المساعدة.

أخبر وين تشين - الرئيس التنفيذي لشركة انترلابس ومؤسس منصة كوينكيرف الافتراضية - كوينتيليغراف مؤخرًا أن حزمة التحفيز قد تدفع سوق البيتكوين إلى الارتفاع.