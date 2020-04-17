عندما تم كشف النقاب عن مشروع فيسبوك Libra ، و هو مشروع العملة المشفرة Libra في يونيو الماضي ، وصفته شركة الشبكات الاجتماعية بأنها أموال عالمية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة الأساس لنوع جديد من النظام المالي.

مشروع فيسبوك Libra

لكن يوم الخميس ، طرح Facebook وشركاؤه تصميمًا أقل طموحًا و اقل بكثير مما كان يتوقعه العالم ل Libra بعد أن كانت كل الجهود ليكون نظام مالي عالمي لامركزي، الا لن مشروع العملة واجهه العديد من العقبات والتدقيق التنظيمي الثقيل.

الان لم تعد المجموعة تركز على جعل Libra أساسًا لنظام مالي عالمي جديد حيث يمكن لـ Facebook بشكل أساسي لعب دوار البنك المركزي.

في علامة على التغيير ، سيركز مشروع Libra الآن على إنشاء شبكة دفع أكثر تقليدية يتم فيها ربط عملات بالعملات المحلية ، إلى حد ما مثل الدولار الرقمي في حساب PayPal. في حين أن Libra سيكون لديها عملة مدعومة بعملات وطنية متعددة ، والتي كانت محور وثائق التصميم الأولية ، والتي ستكون أقل بروزًا.

قال أعضاء جمعية ليبرا ، وهي مجموعة مقرها سويسرا أنشأها فيسبوك للإشراف على المشروع ، إن التحولات كانت ردا على تدفق عالمي لمعارضة العملة المشفرة.

وبلغت الانتقادات ذروتها في جلسة استماع في أكتوبر الماضي ، حيث تم تكليف مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك ، بمهمة أعضاء الكونجرس لاحتمال تجاوزهم العديد من الموافقات التنظيمية لصالح Libra. وقال السيد زوكربيرج وفيسبوك منذ ذلك الحين إنهما لن يمضيا قدما في المشروع دون مباركة تنظيمية.

مشروع فيسبوك Libra يغير الخطة نحو شبكة دفع تقليدية

في ذلك الوقت ، أدت رئاسة المعارضة إلى تنبؤات بأن ليبرا لن تكون قادرة على المضي قدمًا ، خاصة بعد أن تخلى العديد من أبرز أعضاء جمعية ليبرا، بما في ذلك فيزا وماستر كارد وشركات مالية أخرى عن المشروع.

قال دانتي ديسبارت ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس السياسة العامة في جمعية ليبرا ، “إن التعليقات لم تذهب سدى على الإطلاق ، بما في ذلك الانتقادات”. “ما نحاول إثباته هو أنه يتم الآن دمجها في المشروع، ليكون أكثر قوة.”

قالت جمعية ليبرا أنها بدأت عملية الحصول على الموافقة التنظيمية لشبكة الدفع من هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية. لضمان مشاركة السلطات في جميع أنحاء العالم ، تعمل الوكالة السويسرية مع المنظمين من أكثر من 20 دولة. وقالت الجمعية إنها لا تزال تهدف إلى إعادة تشغيل النظام هذا العام.

قال السيد ديسبارتي: “أشك في أن هذه الجولة ستستقبل بشكل أفضل ، لكن ذلك يعتمد على كيفية سرد القصة ، والدقة التي تُروى بها”. Advertisements

كما انضمت شركتان كبيرتان Shopify والشركة المالية Tagomi، مؤخرًا إلى جمعية Libra ، التي تضم الآن 22 عضوًا.

قال ماثيو ديفي ، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في شركة Kiva وأحد أعضاء مجلس إدارة جمعية Libra ، أن ما قام به فيروس كورونا مما جعل الوضع الاقتصادي و المالي في مشاكل كبيرة، أكدت الحاجة إلى نظام دفع رقمي أكثر فعالية مثل Libra الذي سيسمح للناس بالدفع مقابل الأشياء بكل امان حتى عندما يكونون عالقين في منازلهم بسبب بسبب الحجر الصحي الامني. قال السيد ديفي: “أكد انا الفيروس الحاجة إلى المدفوعات الرقمية”. “إذا نظرت إلى أولئك الذين يتم استبعادهم ، فإنهم ليسوا متصلين رقميًا.”

لا يزال لدى مشروع Libra العديد من القوى المتحالفة ضدها. بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية من السياسيين والمنظمين ، قادت ليبرا عدة دول ، أبرزها الصين ، إلى تسريع خطط تطوير عملاتها الرقمية الخاصة. قالت السلطات في الصين وأماكن أخرى إنها تريد التأكد من أنها تقدم عملاتها قبل أن تتمكن Libra من الحصول على تلك القوة التي قد يؤمنها لها فيسبوك.

قال أعضاء في جمعية Libra إنهم يريدون تكميل العملات الوطنية بدلاً من منافستها. وقالت المجموعة إنها ستعمل مع دول لديها عملات رقمية خاصة بها.

في الورقة البيضاء white paper الجديدة لمشروع ليبرا ، قالت الجمعية إنها ستخلق عملات متعددة ، كل منها مدعومة بعملة وطنية مختلفة ، من أجل تسهيل التجارة المحلية. ستكون عملة منفصلة مدعومة بعملات متعددة مفيدة لنقل الأموال بين البلدان بشكل اسرع و بطرق امنة.

تتخلى الجمعية أيضًا عن خطط لـ Libra لأخذ البنية الرقمية المفتوحة المميزة للبيتكوين، “البلوكشين الامركزية”، وهي واحدة من أشهر التكنولوجيات الخاصة ب العملات المشفرة و الانظمة اللامركوية، و البيتكوين التي تعد العملة المشفرة الاولى المؤسسة للنظام، والتي لديها ما يسمى بالمموافقات و التصريحات الغير مسموح بها والتي تسمح لأي شخص بالبناء على نظامها. وقد أدى هذا التصميم إلى مخاوف واسعة النطاق من أن الإرهابيين وغيرهم يمكنهم استخدام Libra لأسباب خفية.

ستكون Libra الآن نظامًا مغلقًا لا يمكن فيه للشركاء إلا بموافقة الجمعية بناء البنية التحتية ، مثل محافظ العملات.

قال كريستيان كاتاليني ، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكبير الاقتصاديين في كاليبرا ، وهي شركة تابعة لشركة فيسبوك تركز على تطوير مشروع ليبرا: “نعتقد أن هذه الشبكة تتطور كمكمل للمؤسسات التقليدية”.