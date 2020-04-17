شركة تيسير المدفوعات المستندة إلى بيتكوين "بيرس.يو" تغلق أعمالها

تام شمس - الجمعة 17 أبريل 2020 12:53 صباحاً - بعد ست سنوات من الخدمة، أعلنت شركة تسير المدفوعات القائمة على بيتكوين لأمازون، بيرس.يو، أنها ستغلق أعمالها.

حيث قالت الشركة في بيان يوم ١٦ أبريل "لقد اتخذنا القرار الصعب للغاية بحل الشركة. ونحن ممتنون للفرصة التي أتاحها مؤيدونا لبناء المنتجات والبنية التحتية لمجتمع العملات المشفرة".

شركةٌ تساعد على اعتماد بيتكوين

باعتبارها واحدة من أولى شركات بلوكتشين من نوعها، دخلت بيرس.يو إلى العالم في عام ٢٠١٤، مما يوفر للمتسوقين في أمازون خصمًا للدفع باستخدام بيتكوين.

وقد استقطبت المنصة الأطراف المهتمة ببيع بطاقات هدايا أمازون وإقرانها بمشترين يستخدمون بيتكوين، مما يجعل الخصومات ممكنة، وفقًا لموقع بيرس.يو.

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خروج صعب

بعد توجيه الشكر إلى المجتمع، ذكرت بيرس.يو تفاصيل أن الطلبات وعمليات السحب الجارية ستظل مفتوحة حتى ٢٦ يونيو ٢٠٢٠. وقد أغلق الموقع ميزة التسجيل في ١٦ أبريل، مع منع أي أعضاء جدد.

وسيتم إغلاق ميزات "تسوق واكسب" في الموقع يوم ٢٣ أبريل. كما ستنهي المنصة أيضًا الطلبات المفتوحة بدون مطابقة مع الإغلاق الكامل في ٢٦ يونيو.

وقالت الشركة في نهاية البيان: