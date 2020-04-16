منصة مؤتمتة تساعد المستخدمين اليوميين على الاستثمار مثل المحترفين

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 11:53 مساءً - أطلقت شركة مودريكس الناشئة للعملات المشفرة منصة جديدة تسمى مودريكس إنفست. ويسمح المنتج الجديد للمستخدمين العاديين بالاستفادة من حسابات التداول المؤتمتة من قبل الخبراء.

حيث قال روهيت غويال، الرئيس التنفيذي لشركة مودريكس، لكوينتيليغراف: "ينشئ التجار المحنكون خوارزميات تداول باستخدام منصة مودريكس للتداول الآلي". وأضاف "تم دمج خوارزميات متعددة معًا لإنشاء محافظ منخفضة المخاطر/منخفضة المكافآت لمحافظ عالية المخاطر/عالية المكافآت".

التداول والاستثمار يتسبب في الكثير من الخاسرين

إن التداول لعبة محددة النتائج، تخلق فائزين وخاسرين واضحين. وتظهر التقديرات أن الغالبية العظمى من المتداولين يخسرون المال. فالتداول ساحة فريدة من نوعها. ولا شيء يقف في طريق دخول المبتدئين إلى الحلبة - المليئة ببعض أفضل المحترفين في العالم.

ومع ذلك، يمكن أن يواجه المستثمرون العاديون صعوبات، مع خيارات محدودة للمستثمرين غير المعتمدين، حسبما أوضح المؤسس المشارك لمودريكس، إيدول باتيل، في بيان قدم إلى كوينتيليغراف.

وقال غويال: "لم يكن الوصول إلى الاستثمارات المعقدة مثل صناديق التحوط متاحًا إلا للمستثمرين من أصحاب الثروات حتى الآن". ومن خلال توفير قدر أكبر من التوفر لأولئك الذين يريدون التعرض للعملات المشفرة، يمكن للمشاركين في البيع بالتجزئة الذين يستخدمون مودريكس إنفست اختيار المحافظ التي يختارونها بناءً على تفضيلاتهم.

Advertisements

وكان المنتج قيد التشغيل اعتبارًا من ١٠ أبريل، بعد مرحلة تجريبية شهدت ١٨٠ مليون دولار في الحجم.

يتم فحص أموال المتداولين المحترفين على المنصة

أشار غويال إلى أنه لضمان الجودة، يقوم مودريكس بفحص كل صندوق بدقة قبل أن يتمكن العملاء من الوصول إليه.

حيث قال "تعتمد مودريكس على مقاييس مختلفة مستخدمة في التمويل تقليديًا لتحديد ملف تعريف المخاطر والمكافآت للصندوق"، موضحًا نسبة شارب وأقصى تقييمات السحب، من بين عدة مقاييس أخرى.

وأضاف غويال أن "الصناديق التي لا تؤهل المعيار المحدد لهذه المقاييس، يتم رفضها قبل إتاحتها للمستثمرين العاديين".

نظرًا لأن العملات المشفرة يستمر في جذب الانتباه السائد، فمن المحتمل ظهور المزيد والمزيد من المنتجات والميزات. فقبل بضعة أيام فقط، افتتحت باينانس تداول الخيارات، مما منح المستخدمين فرصة أخرى للمشاركة في الصناعة.