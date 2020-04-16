شركة علي بابا الفرعية تُطلق منصة بلوكتشين جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 11:53 مساءً - أطلقت شركة أنت فاينانشيال - وهي شركة التكنولوجيا المالية الصينية المعروفة سابقًا باسم علي باي - منصة جديدة بلوكتشين جديدة للتحالفات تسمى أوبن تشين.

وفقًا لإعلان صدر يوم ١٦ أبريل، ستسمح المنصة للمطورين والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام أدوات بلوكتشين المبتكرة. حيث يمكنهم الآن استكشاف التكنولوجيا بشكل أكبر وتطوير تطبيقات أفضل وعقود ذكية على بلوكتشين.

ويدعي المدير العام لشركة أنت فاينانشيال، جين جي، أن إطلاق أوبن تشين سيعزز جهود ما يقرب من مليون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمطورين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

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دفع بلوكتشين وراء عمالقة التكنولوجيا والمالية

وفقًا للبيان، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمطورين من استخدام مجموعات متنوعة من الأدوات المتاحة لإنشاء منتجات تتعلق بتمويل سلسلة التوريد، ومصدر المنتج، والفواتير الرقمية، والتبرعات الخيرية. ويمكن أن يساعد ذلك في تنويع مدى وصول تقنية بلوكتشين عبر قطاعات مختلفة.

حيث قارن وو تشياو، الرئيس التنفيذي لشركة وايت ماتريكس - وهي شركة تستخدم أوبن تشين لتطوير عقود ذكية للمطورين - أوبن تشين بمنصات بلوكتشين أخرى بما في ذلك إيثريوم قائلًا: