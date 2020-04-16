حظر قناة توني فايس مع استمرار يوتيوب في حملته ضد العملات المشفرة

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 11:53 مساءً - تستمر الدفعة الأخيرة من عمليات حظر قنوات العملات المشفرة في يوتيوب حيث يشهد المتداول والمحلل ومضيف القناة توني فايس إزالة قناته من المنصة.

حيث قال فايس لكوينتيليغراف يوم ١٦ أبريل في رسالة مباشرة إن "أسوأ جزء في الأمر هو حذف تسجيل الدخول بالكامل، لذلك، على هاتفي على سبيل المثال، لا يمكنني حتى استخدام تطبيق يوتيوب لمشاهدة محتوى الأشخاص الآخرين". "ناهيك عن أن قوائم التشغيل التابعة لي لمحتوى أشخاص آخرين قد اختفت الآن أيضًا."

فايس قد واجه إنذارات فيديو فردية من قبل، ولكن ليس حظرًا كاملًا للقناة

واجه العديد من مستخدمي يوتيوب المرتبطين بالعملات المشفرة بشكل واسع النطاق عمليات إزالة الفيديوهات والقنوات من منصة يوتيوب خلال النصف الأخير من عام ٢٠١٩.

وقد واجه فايس صعوبات من قبل. حيث قال إنه "في المرة الأخيرة تم الإبلاغ عن مقطع فيديو واحد فقط وكان لدي تحذير"، مضيفًا أن ضربة أخرى ستؤدي إلى إزالة يوتيوب لقدرات البث المباشر الخاصة به. وقال التاجر إن يوتيوب خفف إضرابه بعد عدة أسابيع.

هذه المرة كانت مختلفة

في تغريدة يوم ١٦ أبريل، قال فايس أن يوتيوب قام بإزالة أحد أحدث مقاطع الفيديو الخاصة به بسبب "المحتوى الضار والخطير"، حسبما يصفه شرح سياسة يوتيوب.

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وبعد فترة وجيزة، غرد فايس بأن يوتيوب أزال قناته تمامًا.

وأوضح فايس لكوينتيليغراف: "تلقيت هذه المرة نفس التحذير على مقطع الفيديو هذا الصباح (والذي لم يكن مختلفًا عن مقاطع الفيديو الـ ١٠٠٠ الأخرى على قناتي)". وأضاف: "بعد ساعة اختفت قناتي بالكامل"، مستشهدًا برسالة بريد إلكتروني من يوتيوب تفيد بشكوى قُدمت ضد قناة فايس.

حيث خلص موقع يوتيوب إلى أن قناة فايس تصرفت ضد بنود الخدمة. كما قرروا أن فايس لا يمكنه إنشاء أي قنوات أخرى على المنصة، وفقًا للبريد الإلكتروني الذي تلقاه فايس.

وفي حدثٍ عاصف آخر، شهد جيسون ابيلتون، مضيف قناة Crypto Crow على يوتيوب، حظر حسابه واستعادته مؤخرًا في غضون أيام قليلة.