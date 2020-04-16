شركة يابانية قابضة تستخدم بلوكتشين لتداول الفوركس

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 11:53 مساءً - أعلنت شركة إس بي آي هولدينغز ومقرها اليابان يوم ١٦ أبريل أنها ستبدأ في استخدام تقنية تحالف بلوكتشين آر ثري لتداول الفوركس. وسيكون هذا أول تطبيق عملي لسلسلة كوردا بلوكتشين في البلاد.

ووفقًا للإعلان المنشور في نيكي اليابان، سيتم تنفيذ التكنولوجيا بالاشتراك مع شركة خدمات إدارة الأنظمة في طوكيو تسمى CAC.

وسيتم استخدام كوردا، التي سيتم تقييدها داخل الشركة، لتقاسم تاريخ المعاملات بين التجار المعنيين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذه بين إس بي آي سكيوريتيز ومنصة الفوركس التابعة لشركة إس بي آي "ليكويديتي ماركت، أو SBILM.

أتمتة عمليات معاملات الفوركس

وفقًا للشركة، ستسمح تقنية بلوكتشين لمنصة SBILM بأتمتة عمليات التأكيد في معاملات صرف العملات الأجنبية، بدلًا من استخدام تأكيدات البريد الإلكتروني والهاتف.

وبخصوص الإعلان، أصدرت إس بي آي هولدينغز البيان التالي:

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"لقد قللنا من المخاطر التشغيلية في أعمال التأكيد وكفلنا حماية عالية للخصوصية ومقاومة للعبث. أيضا، يضمن بلوكتشين هوية بيانات المعاملات بين الطرفين ويحسن موثوقية عمل الترتيب."

وقد وصف ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لشركة آر ثري، إس بي آي بأنه أحد "أبطال كوردا الأكبر". كما أشاد بالإعلان، مشيرًا إلى هدفه لتعزيز نمو منصة كوردا في آسيا.

خلق الوعي بتكامل بلوكتشين في آسيا

تقوم إس بي آي بالترويج لتقنيات جديدة، مثل تكاملات بلوكتشين، بين البنوك الأخرى في جنوب شرق آسيا.

حيث ادعت كل من آر ثري و إس بي آي أن تقنية بلوكتشين ستساعد في ضمان هوية المعاملات على SBILM.

ومن ناحية أخرى، أكدت CAC أنها ستواصل دعم استخدام بلوكتشين في مجموعة واسعة من الصناعات.