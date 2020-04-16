مطورون سابقون بستيم ينشؤون أوبن أوركارد للتأثير على تقنية المصادر المفتوحة

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 09:55 مساءً - اجتمع سبعة من كبار مطوري ستيم السابقين ليشكلوا أوبن أوركارد، وهي شركة تسعى إلى بناء تقنيات مبتكرة مفتوحة المصدر على هايف.

وقد تحدث كوينتيليغراف إلى أندرو ليفين، الرئيس التنفيذي لأوبن أوركارد والرئيس السابق للاتصالات في ستيمت، لمعرفة المزيد عن المشروع الجديد.

أوبن أوركارد تظهر للنور بعد انقسام هايف الكلي

نشأت أوبن أوركارد من أوبن سيد، وهو فريق يضم أندرو ليفين، وبنيامين فلاناجين، ورون هاميناهيم. وكانت هذه المجموعة تعمل سابقًا على حل الطبقة الثانية للشبكة.

ولكن بعد المحاولات الظاهرة لمؤسس ترون جاستن صن لتنفيذ ما تم وصفه بأنه استيلاء معاد على شبكة ستيم، غادر العديد من مطوري ستيم المشروع. وقد قام صن بشراء شركة ستيمت (إلى جانب ٢٠٪ من إجمالي إمدادات ستيم) في فبراير.

وبعد محاولة للإطاحة بمصادقي كتلة الشبكة في أوائل مارس، أعلن أندرو استقالته من ستيمت إلى جانب العديد من مطوري ستيم الأساسيين منذ فترة طويلة.

وفي حين أن تداعيات ستيم أدت إلى تخلي العديد من مطوري ستيم الموهوبين عن المشروع، إلا أن انقسام هايف الكلي قد أعطاهم منصة جديدة للبناء فوقه - مما أدى إلى التعاون بين مطوري ستيم السابقين وأوبن سيد.

حيث انضم المطورون المؤسسين لشركة ستيم مايكل فانديبرغ و"ثيوريتيكال" - المؤسس المشارك لبروتوكول إثبات الحصة المفوض إلى فريق أوبن سيد. كما دخل المشروع أيضًا مطورو كور ستيم ستيف غربينو وناثانيال كولدويل.

هل يمكن للمصدر المفتوح أن يتنافس مع الابتكار الخاص؟

يؤكد ليفين أن مهمة أوبن أوركارد هي جعل "تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر مربحًا حتى يتمكن مطورو البرامج مفتوحة المصدر من التنافس مع الشركات الخاصة [التي] تحافظ على سرية تعليماتها البرمجية".

وسيقوم الفريق بتطوير تطبيقات مفتوحة المصدر تعالج الوظائف الأساسية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المطورين الذين يسعون إلى البناء على هايف.

Advertisements

حيث سيكون أحد منتجات أوبن أوركارد الأولى هو أوبن لينك، وهو تطبيق للتواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة. ويهدف أوبن لينك إلى التكامل مع التطبيقات الأخرى القائمة على بلوكتشين، مثل الألعاب. إذ يقول ليفين:

"لنفترض أنك تطلق لعبة مستقلة - فأنت تريد التركيز على لعبتك. ولا ترغب في التركيز على اكتساب المستخدمين ولا تريد أن تضيع وقتك في إنشاء تطبيق دردشة."

ويضيف أن أوبن أوركارد تخطط لبناء "طبقة أساسية من الجيل التالي" لمطوري الألعاب الذين يسعون إلى إطلاق أصول مرمزة في اللعبة وتذكارات غير قابلة للاستبدال.

أوبن أوركارد تعطي الأولوية لقابلية التوسع

بعد البناء على هايف، تخطط أوبن أوركارد للتكامل مع شبكات بلوكتشين الأخرى. وهدفهم هو السماح للمطورين بالاستفادة من الميزات الجديدة خارج نظام هايف البيئي.

"الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن البرنامج الذي نطوره هو البرنامج الذي يحتاجه مطورو الألعاب والتطبيقات، وخاصة مطورو تطبيقات هايف".

ويلاحظ ليفين أن فريق المشروع يسعى للتعلم من أخطاء ستيم، قائلًا: "أظهر ستيم أن العديد من الميزات القوية يمكن أن تظل عالقة في الطبقة الأساسية بدون أدوات تجعل من السهل على المطورين دمج هذه الميزات في تطبيقاتهم".

ومؤكدًا على قابلية التوسع كأولوية لأوبن أوركارد، يقول ليفاين أن الفريق "يستفيد من خبرتنا وخبرتنا في مساحة بلوكتشين لإنشاء بلوكتشين والطبقة الثانية المصممة للعمل معًا"، مضيفًا: "سيتيح لنا هذا النهج توفير المطورين بأدوات وميزات أكثر بكثير مما يمكنهم الوصول إليه."