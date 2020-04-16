شركة Tesla و BMW تصنع عصر جديد ل سلسلة التوريد مع Blockchain

في هذا المقال نقدم لكم احدث تطورات البلوكشين في الصناعات العالمية خصوصا صناعة سلسلة التوريد مع Blockchain ، سلسلة التوريد من بين الصناعات الحيوية في العالم و التي دمجت مع احدث التكنولوجيات و اكثرها امانا، في المقال سنتحدث عن كيف تقود شركة Tesla و BMW عصر النهضة في سلسلة التوريد مع تكنولوجيا البلوكشين.

سلسلة التوريد مع Blockchain

أصبحت قائمة الشركات التي تتجه نحو بنيات البلوكشين blockchain من أجل تحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها بشكل كبير و متزايدا، مع اسمين مهمين في صناعة سلاسل التوريد. في الأسبوع الماضي ، أصدرت شركة BMW تفاصيل حول مشروعها المسمى PartChain التي يستخدم تقنية ال blockchain في عملياتها اللوجستية. كما شارك اسم كبير آخر ، شركة Tesla Inc ، في مشروع بلوكشين تجريبي الذي قدم معلومات محسنة عن بوليصة الشحن البحري ، وبالتالي كفاءات لجميع المشاركين في المشروع الذي تديره اتحادات الشحن الكبيرة.

لم يكن هذا مفاجئًا ، حيث كانت المؤسسات الكبيرة مثل Walmart و Nestle تستخدم blockchain كجزء من مشاركتها في مشروع مصدر الغذاء التابع لـ IBM. ومن المثير للاهتمام ، في جميع تلك الحالات ، كان بروتوكول blockchain المفضل هو Hyperledger Fabric ، الذي أثبت نفسه على أنه البروتوكول السائد لتطبيقات سلسلة التوريد.

مجموعة البلوكشين لشبكة شركات الشحن العالمية

تتكون مجموعة البلوكشين لشبكة شركات الشحن العالمية (GSBN)، التي تعمل على الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة قبل تأسيسها الرسمي ، من مشغلي ناقلات المحيطات الرائدين في الصناعة مثل: CMA CGM و COSCO SHIPPING Lines و Evergreen Marine و OOCL و Yang Ming و محطات الموانئ مثل COSCO SHIPPING Ports و Port of Qingdao و PSA International و Shanghai International Port Group و Hutchison Ports.

تستخدم CargoSmart بلوكشين Hyperledger Fabric protocol ، وقد قامت مؤخرًا بمشروع تجريبي مع مشغل محطة Shanghai International Port Group وشركة النقل البحري COSCO. في هذا المشروع، تماشيا مع اتجاه الصناعة للرقمنة الكلية و التي كانت في العادة كل الاجرءات يتم انجازها على الورق، فالمشروع سيساعد في التعامل مع المستندات و إكمال الإجراءات بين الشبكة عبر نظام البلوكشين. في السابق ، كانت شركات الشحن والميناء بحاجة إلى فحص الأوراق ومسحها بشكل منفصل ، ولكن الآن باستخدام تقنية البلوكشين، أصبح بإمكانهم رؤية نفس كمية البيانات في نفس الوقت وتوقيعها بسلاسة.

كانت الحاويات المليئة بقطع غيار سيارات Tesla قادرة على الإفراج عنها بشكل أسرع مع تسريع عملية التقاط البضائع مع ميزات البلوكشين one-stop و zero-latency و zero-touch باستخدام بروتوكول Hyperledger Fabric. تم دعم الطيار تقنيًا من قبل CargoSmart ، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا إدارة الشحن ومقرها هونج كونج ، والتي استفادت من Hyperledger Fabric من أجل أن يحصل العميل النهائي ، Tesla ، على قطع غيار السيارات بشكل أسرع وأرخص من طريقة الشحن التقليدية.

في الآونة الأخيرة ، عززت CargoSmart التطبيق لعرض بوابات الوزن الثقيل، وتاريخ الموعد ، و محطة الاطلاق ، مما يتيح للشاحنين الحصول على رؤية أفضل لشحناتهم.

ليونيل لوي ، المدير التجاري لشركة CargoSmart قال : Advertisements تهدف مجموعة البلوكشين لشبكة شركات الشحن العالمية (GSBN) إلى تسريع التحول الرقمي لصناعة الشحن. وتعتزم توفير منصة لجميع المشاركين في سلسلة توريد الشحن للعمل بشكل تعاوني لتسريع الابتكار التكنولوجي وتطوير الحلول من خلال منصات تبادل البيانات الموثوقة والآمنة.

على غرار Tesla ،شركة صناعة السيارات الألمانية BMW ، وهي أكبر أربعة عشر منتجًا للسيارات في العالم ، نظرت في تكنولوجيا البلوكشين من أجل تحسين عملياتها ، وتتخذ خطوة أخرى من خلال بدء مبادرة البلوكشين الخاصة بها والتي تسمى PartChain.

أندرياس وندت، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة BMW AG المسؤولة عن شبكة الشراء والموردين، اوضح أن PartChain يضيف طبقة إضافية من البيانات الغير قابلة للتلاعب والتحقق من البيانات في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. وستوفر المنصة شفافية وإمكانية تتبع من البداية إلى النهاية ، من المنجم إلى المصنع. اضاف أندرياس وندت قائلا : تم تصميم هذه الخطوة لنقل الرقمنة للشراء في مجموعة BMW إلى المستوى التالي. رؤيتنا هي إنشاء منصة مفتوحة تسمح بتبادل البيانات داخل سلاسل التوريد ومشاركتها بأمان ومجهولة الهوية عبر الصناعة.

ليس من المفاجئ أن شركات صناعة السيارات الكبيرة مثل تسلا وبي إم دبليو تأخذ زمام المبادرة في الابتكار وتحسين عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم. الفوائد المستخلصة من استخدام البلوكشين في صناعة سلسلة التوريد ، مثل توفير تحسين التوفير و العمل بشكل مظبوط مع التكاليف و إمكانية التتبع المحسنة وزيادة الشفافية، تلك الفوائد هي محركات قوية لمثل هذه الابتكارات. في عام 2018 ، شاركت مجموعة BMW و 120 شركة أخرى رائدة في مجال السيارات والتنقل والتكنولوجيا في تأسيس مبادرة الاتحادات المتخصصة Mobility Open Blockchain المعروفة باختصار MOBI.

المستقبل هو ربط أكبر عدد ممكن من الأطراف المقابلة على نفس الشبكة ، واستخدام التقنيات الجديدة المتقدمة مثل إنترنت الأشياء ، والذكاء الاصطناعي ، ونظام تحديد المواقع المحسّن ، وشبكة 5G اللاسلكية ، وبالطبع ، تعد تكنولوجيا البلوكشين الحجر الأساس في مستقبل متصل جديد.

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