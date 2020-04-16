شركة أجهزة المحافظة الرائدة "ليدجر" تضيف دعم ترون لبرنامجها

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 05:52 مساءً - أعلنت شركة ليدجر الرائدة في مجال إنتاج أجهزة المحافظ، أن برنامج المحفظة الرسمي يدعم الآن ترون (TRX).

ووفقًا للإعلان، فإن ليدجر لايف - برنامج المحفظة الرسمي لأجهزة محافظ ليدجر - يسمح الآن لمستخدميه بإدارة عناوين ترون الخاصة بهم. علاوة على ذلك، يمكن لمالكي أجهزة محافظ ليدجر أيضًا مشاركة ترون مباشرة من البرنامج. ويقرأ الإعلان:

"يمكنك الآن إدارة ترون (TRX) في ليدجر لايف ومشاركتها، مما يعني الحصول على مكافآت دون القيام بأي شيء!" Advertisements

كما أعلنت ليدجر أيضًا أن الشركة تجري مسابقة للاحتفال بدعم ترون الإضافي. ومن بين المستخدمين الذين سيشاركون، سيحصل ١٠٠ على ما يصل إلى ٢٠٠٠ دولار في ترون و ليدجر نانو إكس منقوشة.

محافظ الأجهزة: الحل الأكثر أمانًا للمستخدم العادي

قد تكون أجهزة المحافظ هي الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين العملات المشفرة، نظرًا لعدم وجود أنظمة معقدة للغاية أو باهظة التكلفة بالنسبة للمستخدم العادي. وفي تحليل مخصص، استعرض كوينتليغراف ميزات جميع محافظ الأجهزة الرئيسية.

ولا يعني امتلاك أجهزة محافظ أنه لا توجد طريقة لسرقة العملات المشفرة من المستخدم. ولكن يجب على المستخدم أيضًا أن يدرك أن بذرة الاسترداد لمحفظة الأجهزة الخاصة به يجب ألا تتعرض أبدًا لجهاز الكمبيوتر. وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، فإن معظم ملحقات متصفح التصيد الاحتيالي في غوغل كروم التي تمت إزالتها مؤخرًا والتي استهدفت مستخدمي العملات المشفرة حاولت جعل المستخدمون يقومون بمشاركة بذور استرداد ليدجر الخاصة بهم.