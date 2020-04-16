مقاطعة كاربون بوايومنغ تنقل سجلات أراضيها على بلوكتشين

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 05:52 مساءً - أعلنت شركة ميديتشي لاند غوفرنانس، وهي شركة فرعية تابعة لعملاق التجزئة أوفرستوك، يوم ١٣ أبريل أنها ستقوم بتطوير منصة تسجيل الأراضي القائمة على بلوكتشين لمقاطعة كاربون بوايومنغ.

ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع مقاطعة كاربون، ستقوم ميديتشي بتطوير المنصة في عام ٢٠٢٠ لتوفير مساحة رقمية للسجلات الثابتة وسلسلة واضحة من الملكية. ثم تخطط المقاطعة لنقل جميع المعلومات الموجودة إلى نظام تسجيل بلوكتشين.

ويمثل هذا الإنجاز الثاني لميديتشي في جلب تقنية بلوكتشين في صيانة سجلات الأراضي. وفي وقتٍ سابق من العام الماضي، طورت منصة مشابهة لمقاطعة تيتون في وايومنغ، مما جعل تيتون أول مقاطعة في جميع الولايات المتحدة لتخزين سجلات الأراضي على منصة بلوكتشين.

ومتناولةً التعاون، غردت ميديتشي مؤخرًا:

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"على غرار نجاح مقاطعة تيتون، ستعمل MLG مع مقاطعة كاربون لتطوير وتنفيذ البرامج التي ستقوم بنقل وعرض سجلات الأراضي العامة الموجودة في مقاطعة كاربون إلى نظام تسجيل جديد قائم على بلوكتشين."

البقاء في طليعة المنحنى التكنولوجي

من المتوقع أن يؤدي استخدام نظام بلوكتشين لتخزين معلومات الأراضي إلى جعل سجلات أراضي مقاطعة كاربون أكثر شفافية مع إضافة طبقة إضافية من الأمان. ومع ذلك، ستمارس المقاطعة بعض الرقابة على البيانات المتاحة للجمهور، ولكن لا يزال بإمكان الأشخاص اختيار الوصول إلى هذه البيانات في مكتب كاتب مقاطعة كاربون.

وقد صرح كاتب مقاطعة كاربون، جوين بارتليت، أنه باستخدام تقنية بلوكتشين لتحسين نظام تسجيل الأراضي، ينوون البقاء في الطليعة في المنحنى التكنولوجي: