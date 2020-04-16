شركة كريبتو فاينانس تجمع ١٤,٥ مليون دولار من مستثمرين سويسريين وآسيا والمحيط الهادئ

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 05:52 مساءً - جمعت كريبتو فاينانس، وهي الشركة التي تقوم بتشغيل العديد من شركات العملات المشفرة الموجهة للمؤسسات، ١٤ مليون فرنك سويسري (١٤,٥ مليون دولار) في جولة تمويل من السلسلة B بقيادة مستثمرين مشهورين من جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

حيث قال المؤسس والرئيس التنفيذي، جان برزيك، يوم ١٦ أبريل، إن الشركة التي تتخذ من زوغ مقرًا لها ستستخدم الأموال لمواصلة تطوير البنية التحتية المهنية لأصول العملات المشفرة وخدمات الإدارة والتجارة.

وحسبما ورد، فإن إحدى الشركات الفرعية الثلاث لشركة كريبتو فاينانس هي صندوق استثمار العملات المشفرة، كريبتو فند، الذي حصل على أول ترخيص لإدارة أصول العملات المشفرة من سويسرا من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية في عام ٢٠١٨.

كما تدير كريبتو فاينانس، وهي شركة قابضة لمجموعة كريبتو فاينانس، شركتين فرعيتين إضافيتين ؛ كريبتو بروكر وكريبتو ستوريدج، حيث توفر الأخيرة حلول تخزين وبنية أساسية للترميز.

جسرٌ بين أوروبا وآسيا

قاد جولة التمويل من السلسلة B المستثمر السويسري البارز راينر مارك فراي وصندوق الأسهم الخاصة الرئيسي في بكين لينغفينغ كابيتال. ويُقال أن برايس ووترهاوس كوبرز اتصلت بالمستثمرين من أجل حملة جمع التبرعات التي تركز على آسيا والمحيط الهادئ.

Advertisements

وفي بيان، قال الدكتور فرانك تونغ، الشريك الإداري في شركة كيو بي إن كابيتال المشاركة في السلسلة B، إن شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها قد استثمرت في سويسرا بسبب "المجال التنظيمي المالي القوي ومجتمع العملات المشفرة النابض بالحياة".

حيث قال شريك لينغفينغ كابيتال الدكتور مينغ شو أن فرصة الاستثمار تجلب لينغفينغ كابيتال على حد سواء إلى "التكنولوجيا المالية الواعدة للأصول المشفرة التي تعمل ضمن الإطار التنظيمي" و "شريك يتمتع بخبرة في قطاع التمويل التقليدي"، مضيفًا:

"نحن نتطلع إلى بناء جسر بين أوروبا وآسيا من خلال كريبتو فاينانس، والتقارب بين فئات الأصول التقليدية والرقمية."

ويبدو أن الدكتورة شو، التي عملت سابقًا مع شركاء مثل علي بابا وهيندرسون غلوبال إنفستورز، ستضع خبرتها التنظيمية والصناعية في دورها المستقبلي في مجلس إدارة كريبتو فاينانس، بافتراض أن تعيينها قد تم تأكيده في الجمعية العامة السنوية القادمة للشركة.

وستستخدم كريبتو فاينانس رأس المال لمواصلة توسعها العالمي، وكذلك لتطوير المزيد من المنتجات والخدمات. ويقال أن ٥٠٪ من أعمال كريبتو فاينانس مرتبطة بالفعل بالعملاء الدوليين.