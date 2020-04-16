عودة رسملة التمويل اللامركزي إلى ما يزيد عن مليار دولار بعد هبوط السوق في مارس

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 12:54 صباحاً - تجاوزت قيمة التوكنات التي تدعم التمويل اللامركزي، أو DeFi، مرة أخرى مليار دولار.

ويأتي هذا الإنجاز وسط ارتفاع كبير في انتشار مشروعات التمويل اللامركزي، حيث يقدر مجمع البيانات DeFiMarketCap وجود ٢٤٦ مشروعًا نشطًا.

وكانت الرسملة المجمعة قد هبطت إلى أقل من مليار دولار أمريكي وسط انهيار العمات المشفرة في مارس الذي أثار أزمة سيولة لأفضل مشروع تمويل لامركزي، ميكرداو (MKR).

رسملة توكنات التمويل اللامركزي تستعيد مستوى مليار دولار

وفقًا لأداة DeFiMarketCap، تمثل أكبر ثلاث توكنات أكثر من نصف القيمة الإجمالية لرأس مال التمويل اللامركزي - حيث يمثل ميكر ٢٨٪ وزيرو إكس (ZRX) التي تمثل ١٦٪ وسنثيتيكس نتورك توكن (SNX) الذي يمثل ١١٪ من القيمة السوقية للتمويل اللامركزي.

وتُظهر التوكنات ارتباطًا وثيقًا، حيث تتجاوز أربعة بروتوكولات فقط من بين أفضل ١٠٠ بروتوكول تقلبات في الأسعار ٥٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وتبلغ الرسملة المجمعة الحالية لتوكنات التمويل اللامركزي ١,٠٥ مليار دولار.

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قيمة التوكن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة ٣٠٪

تقدرDefi Pulse أن ٧٠٣,٣ ملايين دولار من الأصول مقفلة حاليًا في بروتوكولات التمويل اللامركزي - حيث تمثل ميكرداو ٤٩٪.

وقد تجاوزت قيمة الأموال المجمعة المحجوزة في بروتوكولات التمويل اللامركزي مليار دولار في فبراير حيث اقتحمت رسملة أصول ميكرداو مستويات قياسية جديدة فوق ٥٠٠ مليون دولار. ومع ذلك، بعد نشر أعلى مستوى لها على الإطلاق في الوقت الحالي عند ٧٥٠ مليون دولار في ١٥ فبراير، بدأت رسملة ميكر في التراجع.

ومن شأن هبوط منتصف مارس أن يسرع تراجع ميكر - مع انخفاض الصناديق المقفلة بنسبة ٤٤٪ من ٥٠٥ مليون دولار إلى ٣١٠ ملايين دولار في يومين فقط وتضمين انخفاضًا بنسبة ٦٠٪ تقريبًا منذ منتصف فبراير.

حيث تقدر DeFi Pulse أن البروتوكولات الثلاثة الأولى - ميكر وسينثيتيكس وكومباوند - تمثل ٧٦٪ من جميع الأصول المقفلة، مع ٥٣٦,١ مليون دولار.