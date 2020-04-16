بورصة العملات المشفرة التي تركز على الألعاب تُدرج أول توكن رياضي لها

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 12:54 صباحاً - العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) ليست جديدة على مجال الرياضة. وقد بدأت بعض فرق الدوري الأمريكي للمحترفين في قبول بيتكوين كوسيلة دفع مقابل التذاكر في وقت مبكر من عام ٢٠١٤. ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة بين الرياضة والعملات المشفرة بسرعة. واليوم، بدأت شركة تدعي أنها أول بورصة عملات مشفرة في العالم للتوكنات الرياضية تداول أول عملة تركز على الرياضة.

حيث أدرجت تشيليز.نت، وهي شركة بلوكتشين رياضية مقرها سنغافورة وبورصة العملات الرقمية، توكن مشجعي يوفنتوس (JUV)، وهو توكن بلوكتشين تم إصداره من قبل نادي كرة القدم المحترف الإيطالي، يوفنتوس، بالتعاون مع منصة التوكنات التي تركز على الرياضة سوسيوس.كوم.

الرئيس التنفيذي لشركة تشيليز يقول إن توكن تشيليز هو "باينانس الرياضة"

قالت تشيليز في إعلان يوم ١٥ أبريل إن إدراج JUV يمثل إدخال فئة جديدة قابلة للتداول من الأصول الرقمية. كما تسلط الضوء على أن البورصة هي أول منصة تبادل بلوكتشين للرياضة والترفيه في العالم. وقد أوضحت تشيليز أن سعر الأصل سيتم تحديده من خلال "طلب السوق الناشئ عن عوامل بما في ذلك شعور المعجبين والنتائج وانتصارات البطولة ونشاط فترة الانتقالات".

ارتفاع سعر JUV ما يقرب من ٤٪، مع انخفاض توكن تشيليز بنحو ٥٪

حسبما أُعلن، تم إطلاق تداول توكن JUV للمشجعين في الساعة ٣:٠٠ مساءً بتوقيت وسط أوروبا. ووفقًا لموقع تشيليز، ارتفع توكن مشجعي يوفنتوس بعد ذلك بحوالي ٤٪ في خمس ساعات بعد الإدراج، في حين انخفض توكن تشيليز (CHZ) بنسبة ٤٪ تقريبًا، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.

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حيث أخبر ألكسندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة تشيليز و سوسيوس.كوم، كوينتيليغراف أن JUV زاد بنسبة ١٥٪ في أول ساعتين من الإدراج، بحجم ٢٠٠ ألف دولار، والذي جاء بشكل رئيسي من تركيا وإيطاليا واليابان.

وقد رفض دريفوس التعليق على سعر CHZ، مضيفًا أنه يجب النظر إلى CHZ على أنه توكن تبادل الآن، على غرار التوكنات الأصلية لعمالقة العملات المشفرة مثل باينانس وهوبي وBNB وHT.

تداول JUV/CHZ على تشيليز. المصدر: تشيليز