الصين تحظر شركة بلوكتشين من تصدير المستلزمات الطبية إلى دول أخرى

تام شمس - الخميس 16 أبريل 2020 12:54 صباحاً - منعت الحكومة الصينية شركة توس داتا أسيت المدعومة من الدولة من تصدير الإمدادات الطبية إلى البلدان التي تتعامل مع جائحة كوفيد-١٩.

ووفقًا لصحيفة ذا غلوبال تايمز المحلية، تم حظر الشركة القائمة في بكين من قبل وزارة التجارة يوم ١٥ أبريل لأنها "شوهت" صورة البلاد عن طريق بيع منتجات رديئة الجودة. بالإضافة إلى ذلك، اعتذرت الوزارة عن عدم الإشراف على موردي الجهات الخارجية بشكل أكثر فعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن توس دات أسيت هي أول شركة تقنية بلوكتشين يسيطر عليها رأس مال من الدولة.

العملاء الأجانب يعيدون المنتجات منخفضة الجودة

بدأت الشركة في تصدير منتجات الإمدادات الطبية في أواخر مارس مع نمو الطلب بسبب كوفيد-١٩. وقبل ذلك، كانت الشركة تركز على توفير حلول بلوكتشين للحزب الشيوعي الصيني.

وقد تم إدراج الشركة في القائمة السوداء بعد أن قرر المشترون في الخارج إعادة البضائع بسبب جودتها المنخفضة. ومع ذلك، لم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية عن أنواع المنتجات التي تسبب مشاكل الجودة.

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وتظهر أيضًا شركة أيباودا تكنولوجي، ومقرها شنزن، وهي شركة تقنية مكرسة لبيع سماعات الأذن والميكروفونات، في قائمة الحظر الصينية. حيث كانوا أيضًا يعيدون بيع أقنعة طبية تم الحصول عليها من الشركات المصنعة المحلية.

وفي حديثه لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، قال متحدث باسم أيبودا ما يلي:

"بدأنا في تصدير الأقنعة منذ وقت ليس ببعيد ... لم نكن نصدر أي إمدادات طبية بخلاف الأقنعة. ونحن لا نصنع أقنعة؛ فقد اشترينا الأقنعة من مكان آخر وقمنا بتصديرها".

الشركات في إسبانيا تتوقف عن استخدام مجموعات اختبار فيروس كورونا المصنعة من قبل الشركات الصينية

بدأت الشركة في بيع المستلزمات الطبية في فبراير، وبذلك انضمت إلى مجموعة من مئات الشركات الصينية المخصصة لتوريد أو تصنيع المعدات الطبية للعملاء الدوليين.

وقد أفادت إسبانيا في مارس أنها توقفت عن استخدام مجموعات اختبار كوفيد-١٩ السريعة التي صنعتها شركة صينية أخرى بعد اكتشاف أنها لم تكن فعالة.