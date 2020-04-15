قد يؤدي قبول بلوكتشين إلى إحداث ثورة في التمويل في أبوظبي

تام شمس - الأربعاء 15 أبريل 2020 11:52 مساءً - تتبنى الشركات في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة تقنية بلوكتشين بشكل متزايد حيث تتحرك الهيئات التنظيمية المحلية نحو اعتماد تشريع شامل بشأن أصول العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن سوق أبوظبي العالمي، أو ADGM، أعلن عن خطته للسماح بتداول الأصول المشفرة في ٢٠١٨، إلا أن عاصمة الإمارات اتبعت نهجًا حذرًا في تطبيق اللوائح المعمول بها.

ومع ذلك، أصبح مصرف أبو ظبي الإسلامي، أو ADIB، مؤخرًا أول بنك إسلامي ينفذ معاملات توزيع تمويل التجارة، ويستعد سوق أبوظبي العالمي لإطلاق تداول الأصول المشفرة في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

مصرف أبوظبي الإسلامي يقوم بتنفيذ توزيع تمويل التجارة القائم على بلوكتشين

في ١٥ أبريل، ادعى مصرف أبوظبي الإسلامي أنه أول مؤسسة إسلامية تنفذ بنجاح معاملات توزيع تمويل التجارة باستخدام تقنية دفتر السجلات الموزعة.

وقد أجرى مصرف أبوظبي الإسلامي العديد من المعاملات عبر الحدود مع البنوك الشريكة باستخدام تريد أسيت، وهو سوق تمويل التجارة الرقمية القائم على بلوكتشين. ويعتبر هذا الإنجاز هو نتاج عام من التعاون بين تريد أسيتس ومصرف أبوظبي.

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وقد صرح هيثم المعيرجي، رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات في مصرف أبوظبي الإسلامي قائلًا: "يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوسيع بصمته الرقمية في تمويل التجارة وتوزيعها، وتعزيز كفاءة وإنتاجية الشركات في جميع أنحاء المنطقة والعالم".

سيبدأ سوق أبو ظبي العالمي تداول العملات الرقمية بحلول يوليو

من المقرر حاليًا إطلاق سوق أبوظبي العالمي، وهو أكبر مركز مالي دولي ومنطقة اقتصادية حرة في أبوظبي، لتداول الأصول الرقمية المنظمة قبل الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

وفي عام ٢٠١٩، أصدرت هيئة تنظيم الخدمات المالية موافقات مبدئية للعديد من الشركات التي تستعد لتشغيل تبادل الأصول المشفرة.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، وصف ليون سميث، الرئيس التنفيذي للبورصة اللامركزية - بورصة العملات المشفرة التي حصلت على موافقة مبدئية من الجهة التنظيمية المالية في أبو ظبي، قرار سوق أبوظبي العالمي بإطلاق تداول العملات المشفرة المنظم بأنه "خطوة رائدة للمنطقة".

وقال: "يجب الإشادة بكل من يشارك في سوق أبوظبي العالمي لجهودهم في تحقيق ذلك"، مضيفًا: "هذا يتعلق كثيرًا بتحويل سوق أبوظبي العالمي إلى مركز مالي عالمي وجزء من رواية أبوظبي الأوسع."