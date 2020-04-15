استخدام تقنية بلوكتشين لتتبع البيض المباع على تارغت

تام شمس - الأربعاء 15 أبريل 2020 11:52 مساءً - دخلت فارمرز هن هاوس، وهي شركة لتصنيف وتوزيع البيض تعمل مع المزارعين المحليين في ولاية آيوا، في شراكة مع شركة تتبع الأطعمة القائمة على بلوكتشين، بايتابل.

واعتبارًا من ١٥ أبريل، يتم بيع بيض فارمرز هن هاوس في علب تحتوي على رموز استجابة سريعة تسمح للمستهلكين بتتبع الأصول وسلسلة التوريد التي يقوم عليها المنتج.

وسيتضمن مستودع البيانات القائم على البلوكتشين معلومات بشأن اليوم الذي تم فيه التقاط البيض ومن أي مزرعة، ومكان تعبئتها، ومعلومات تتعلق بكل مزارع وشهاداته.

شركة البيض الأخلاقية تحتضن بلوكتشين

أكدت شركة البيض أنها تأمل في سد الفجوة بين المزارعين والعملاء قائلة:

"نحن نعتقد أن السمة المميزة للإنتاج الأخلاقي للأغذية هي الشفافية. ولهذا السبب قدمنا ​​لعملائنا الفرصة لرؤية ومعرفة بالضبط من أين يأتي طعامهم مع ميزة التتبع الجديدة". Advertisements

يُباع بيض فارمرز هن هاوس على المستوى الوطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويمكن شراؤه من تارغت وإنستاكارت.

تقنية السجلات الموزعة تُحدث ثورة في إمكانية تتبع الغذاء

يتطلع عدد متزايد من الشركات الصغيرة والكبيرة إلى تقنيات السجلات الموزعة (DLT) لتقديم تتبع متقدم عبر سلسلة التوريد للأغذية والمنتجات.

ففي هذا الشهر، وسّعت شركة نستله استخدامها لبلوكتشين لتتبع أصل حبوب القهوة التي تم بيعها من خلال علامتها التجارية المميزة للبن، Zoégas، من خلال عضويتها في مبادرة فود ترست بلوكتشين من آي بي إم.

زمن خلال Zoégas، أطلقت نستله مؤخرًا مجموعة "صيف ٢٠٢٠" المحدودة لحبوب البن العربي المعتمدة ١٠٠٪ من تحالف الغابات المطيرة. وقد تم الحصول على هذه الحبوب من البرازيل ورواندا وكولومبيا.