الحكومة الأمريكية تصدر توجيهات جديدة ضد عمليات التعدين الخفي وبرامج الفدية والاختراق في كوريا الشمالية

تام شمس - الأربعاء 15 أبريل 2020 11:52 مساءً - أصدرت العديد من وكالات الولايات المتحدة ما يُسمى إرشادات شاملة بشأن الهجمات السيبرانية في كوريا الشمالية، والتي اخترقت بورصات العملات المشفرة واستخدمت التعدين الخفي وبرامج طلب الفدية لتمويل النظام.

تنبيه دولي

في توجيه بتاريخ ١٥ أبريل، تواصل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تاريخًا طويلًا في شجب أنشطة كوريا الشمالية السيبرانية. وتهدف الإرشادات الجديدة إلى تعزيز التعاون الدولي ضد عمل كوريا الشمالية في الفضاء الإلكتروني، قائلة:

"من الضروري أن يبقى المجتمع الدولي والمدافعون عن الشبكات والجمهور يقظين ويجب العمل معًا للتخفيف من التهديد السيبراني الذي تشكله كوريا الشمالية."

وتشير الوكالات الأمريكية إلى التورط المزعوم لمجموعة لازاروس سيئة السمعة في اختراق مجموعة من بورصات العملات المشفرة، ومن أشهرها سرقة ٥٠٠ مليون دولار من كوين تشك في عملية اختراق لا تزال هي الأكبر من نوعها حتى الآن. ويشير الدليل أيضًا إلى برنامج طلب الفدية واناكراي سيئ السمعة الذي اجتاح العالم في عام ٢٠١٧.

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طرق غير مشروعة لتمويل النظام الكوري الشمالي الذي شلته العقوبات

يعزو التوجيه اهتمام النظام بالهجمات السيبرانية والمتعلقة بالعملات المشفرة إلى رغبته في تمويل برنامج أسلحة نووية في مواجهة العقوبات الدولية:

"تحت ضغط العقوبات القوية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اعتمدت جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بشكل متزايد على الأنشطة غير المشروعة - بما في ذلك الجرائم الإلكترونية - لتوليد إيرادات لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية."

وقد عززت الولايات المتحدة مؤخرًا جهودها لمعاقبة أعضاء برنامج كوريا الشمالية السيبراني على وجه التحديد - والذي تشير إليه مجتمعة باسم "هيدن كوبرا".

وتشمل الجهود الأكثر شهرة معاقبة مجموعة لازاروس ومنظمتين أصغر في سبتمبر من عام ٢٠١٩.