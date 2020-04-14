بيتماين ستقوم بتعويض عملائها السابقين بعد خفض الأسعار

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:52 مساءً - أعلنت شركة بيتماين المنتجة للدوائر المتكاملة (ASIC) المتخصصة في مجال تعدين العملات المشفرة عن عزمها على رد أموال جزئية للعملاء الذين اشتروا أنتمينر إس١٧+ وتي١٧+ قبل تخفيضات الأسعار.

وقد أعلن منشور نشرته بيتماين يوم ١٤ أبريل أن العملاء الذين اشتروا ماكينات أنتمينر إس١٧+ وتي١٧+ من منتصف فبراير حتى نهاية أبريل سيحصلون على كوبونات تعويض.

من يحصل على رد أموال وأين يمكنهم استخدامها؟

إذا تم شحن الماكينات بعد ١٣ أبريل، لكن العميل دفع السعر الأصلي الأعلى، فسيحصل المشتري على قسيمة بعد الشحن. وتقول بيتماين أن يتم توقع القسائم بحلول نهاية عام ٢٠٢٠.

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والكوبونات غير قابلة للتغيير وغير قابلة للتحويل إلى نقد، ولا يمكن خصمها إلا عند شراء آلات التعدين وإمدادات الطاقة والملحقات المباعة على موقع بيتماين الرسمي. ويمكن أن تقدم القسائم خصمًا يصل إلى ١٠٪ على الطلب وبمجرد إدخالها، يتم اعتبارها مستخدمة سواء أكمل المستخدم عملية الدفع أم لا.

بيتماين تهيمن على صناعة التعدين برقائق أسيك

تشتهر بيتماين بكونها أكبر منتج أجهزة أسيك لتعدين العملات الرقمية في العالم. وحسبما ذكرت كوينتيليغراف في أواخر مارس، عندما فتحت الشركة المرحلة الأولى من المبيعات المحلية لأجهزة أنتمينر إس١٩ التي طال انتظارها، بيعت في نفس اليوم.

وقد أعلنت بيتماين عن الأجهزة الجديدة في أواخر فبراير، قبل التنصيف القادم لمكافأة كتلة بيتكوين (BTC)، والتي ستؤدي إلى خفض مكافآت عملات بيتكوين التي يتم تعدينها لكل كتلة إلى النصف.