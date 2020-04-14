أطرافٌ شائنة تبيع نصف مليون من ملفات زووم على الشبكة المظلمة

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:52 مساءً - تشير البيانات الحديثة إلى قيام بعض الأطراف ببيع عدد كبير من حسابات زوم في مجاهل الإنترنت.

حيث قال بليبينغ كومبيوتر في تقرير بتاريخ ١٣ أبريل إن مرتكبي الجرائم في منتديات الشبكة المظلمة والقرصنة يرهنون ٥٠٠٠٠٠ حساب مستخدم من موقع اجتماعات الفيديو الشهير عبر الإنترنت.

المخترقون يستخدمون معلومات مسربة سابقًا

استخدم المتسللون طرقًا متعددة للوصول إلى عدد كبير من حسابات زوم.

حيث قال التقرير عن معلومات مستخدمي زوم إنه "يتم جمع بيانات الاعتماد هذه من خلال هجمات حشو بيانات الاعتماد حيث يحاول ممثلو التهديد تسجيل الدخول إلى زوم باستخدام حسابات تسربت في خروقات البيانات القديمة". ثم يتم تجميع عمليات تسجيل الدخول الناجحة في قوائم يتم بيعها للمتسللين الآخرين."

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أحيانًا ما تتنازل الأطراف الشائنة عن الحسابات

اختلفت أسعار بيع الحسابات المذكورة، على الرغم من أن بعضها كان متاحًا مجانًا، وهو ما يشوش الأساس المنطقي لمثل هذه الأنشطة. كما أشار التقرير إلى أن المتسللين يعطون هذه البيانات للأطراف الأخرى للاستفادة من الأفعال الخبيثة، بالإضافة إلى "مقالب الإفساد".

ومنذ ١ أبريل ٢٠٢٠، بدأت الأطراف الشائنة أيضًا في نشر مثل هذه الحسابات بدون رسوم على المنتديات لتحقيق الوضع أو السمعة السيئة في عالم القرصنة، حسبما قالت سايبر للأمن السيبراني لبليبينغ كومبيوتر.

وقد باعت بعض الأطراف أيضًا مجموعات كبيرة من الحسابات دفعة واحدة.

ومع استمرار القرصنة، قد تبدأ الشركات في تقييم الفوائد الأمنية لبلوكتشين كحلول محتملة للمشكلات المطروحة.