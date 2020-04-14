من المتوقع أن يخسر الرائد التكنولوجيا المالية وداعم بلوكتشين "سوفت بنك" ١٢,٥ مليار دولار

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:52 مساءً - من المتوقع أن تخسر سوفت بنك غروب كورب (SFTBY)، الشركة الأم لمجموعة فورترس إنفستمنت غروب، ١٢,٥ مليار دولار للسنة المالية التي انتهت في مارس، وفقًا لتقرير ١٣ أبريل الصادر عن بلومبرغ.

ويوورك - خسارة ٢٤ مليار دولار

يبدو أن فيجن فند هو الجاني الرئيسي للخسارة المتوقعة. حيث أعلنت مجموعة سوفت بنك أنها ستخسر ٢٤ مليار دولار، مدفوعة باستثمارها السيئ في ويوورك.

وعلى الجانب المشرق، تمتلك الشركة حصة في سلاك (WORK)، والتي تعمل بشكل جيد بسبب التحول إلى العمل عن بعد وسط تفشي كوفيد-١٩.

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استثمار بيتكوين في توقيت خاطئ

سون، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة سوفت بنك، هو رجل أعمال كوري ياباني وثاني أغنى رجل في اليابان، وهو معروف باستثمار مبكر بقيمة ٢٠ مليون دولار في شركة علي بابا الصينية العملاقة. وقد قام ببناء تكتل بمليارات الدولارات يتضمن سوفت بنك كورب وفيجن فند ومجموعة فورترس إنفستمنت.

ويُقال إن خسر سون ١٣٠ مليون دولار في استثمار بيتكوين (BTC). وعلى ما يبدو، حصل سون على عملات بيتكوين في عام ٢٠١٧ في وقت كانت تحوم فيه بيتكوين حول أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق.

وقد أدار الملياردير وداعم بيتكوين مايك نوفوغراتز مجموعة فورترس إنفستمنت لأكثر من عقد من الزمان. وتحاول الشركة شراء مطالبات بيتكوين من دائني إم تي غوكس. لكن ليس من الواضح إذا ما كانت الخسارة المالية لشركتها الأم ستؤثر على مجموعة فورترس إنفستمنت.