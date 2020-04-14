مؤسسة ميكر تواجه دعوى قضائية جديدة تطلب ٢٨ مليون دولار بسبب تصفية الخميس الأسود

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 11:52 مساءً - تدعي دعوى قضائية جماعية جديدة ضد شركة التمويل اللامركزي العملاقة مؤسسة ميكر أن الشركة قدمت معلومات خاطئة عن المخاطر التي واجهها المستثمرون في النظام البيئي، مما أدى إلى خسائر كارثية للضمانات على ميكرداو يوم ١٢ مارس.

الادعاءات ومن المستفيد

تتهم الشكوى، التي تم رفعها أمام محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا يوم ١٤ أبريل، ثلاثة كيانات تابعة لميكر بالإهمال والتضليل المتعمد أمام المستثمرين، أو "حاملي صفقات الديون المضمونة".

ووفقًا للشكوى، خسر أصحاب وضع الديون المضمونة ٨,٣٢٥ ملايين دولار عندما تراجعت قيمة إيثريوم (ETH) التي احتفظت بها ميكر في الضمانات بالنسبة إلى داي المستقرة المرتبطة بالدولار والتي تم فيها الاحتفاظ بهذه القروض.

ولم يكن خطر مثل هذا السيناريو واضحًا بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، حسبما تزعم الشكوى، وانتقد المزيد من اللامركزية المعلن عنها لميكر:

"أثناء تحريف أصحاب حاملي صفقات الديون المضمونة للمخاطر الفعلية التي يواجهونها، تجاهلت مؤسسة ميكر Advertisements

مسؤولياتها تجاه مستثمريها إما من خلال تعزيز الظروف التي أدت إلى الخميس الأسود، أو على الأقل السماح بها، وذلك بعد التماس بنشاط ملايين الدولارات من الاستثمار في نظامها البيئي".

وتطالب الشكوى بحد أدنى ٨,٣٢٥ ملايين دولار كتعويض و٢٠ مليون دولار كتعويضات عقابية.

الخميس الأسود لميكر والدعاوى الجماعية الجديدة

حسبما أفاد كوينتيليغراف، أدى انهيار سعر إيثريوم إلى بيع الكثير من التوكن مجانًا في مزادات الديون الرئيسية، بالإضافة إلى المناقشات حول إذا ما كان سيتم إيقاف روبوتات التصفية الخاصة بميكر.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، رفض المحامي الرئيسي للمدعي، أدم هيدر من هاريس بيرن كريستنسن، التعليق على مصير ميكر إذا حكم القاضي لصالح الدعوى الجماعية.

نفى هيدر أيضًا أي علاقة بسلسلة من الدعاوى الجماعية التي تم تقديمها في نيويورك في بداية أبريل ضد مجموعة من شركات العملات المشفرة الكبرى.