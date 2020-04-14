روس أولبريخت مؤسس سيلك رود: سعر بيتكوين قد ينخفض ​​إلى ٣٢٠٠ دولار

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 05:55 صباحاً - بالكتابة من سجن الولايات المتحدة بتوكسون، يرى روس أولبريشت أن بيتكوين تقترب من المضاربين على الهبوط كاحتمال لعام ٢٠٢٠.

حيث كتب مؤسس سيلك رود على حسابه الشخصي على ميديام يوم ١٢ أبريل أن التقلب الأخير للعملة المشفرة - ولا سيما حمام الدم في ١٢ مارس - سيؤدي على الأرجح إلى سوق هابطة حتى "يونيو أو يوليو ٢٠٢٠". ومع ذلك، يمكنها أن تستمر حتى العام المقبل.

"لقد انتهت دورة السوق الصاعدة - من بداية بيتكوين إلى الذروة عند حوالي ٢٠٠٠٠ دولار في أواخر ٢٠١٧. ونحن الآن في الموجة الأخيرة... من الدورة الأولى لسوق بيتكوين الهبوطي (الأكبر حتى الآن)."

المصدر: ميديام

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يمكن أن يصل سعر بيتكوين إلى القاع عند ٣٢٠٠ دولار... أو أقل

لدعم بيانه، أشار أولبريخت إلى توقع كان قد أدلى به في ديسمبر، حيث قال إن انخفاض سعر بيتكوين أقل من ٤٢٠٠ دولار سيؤدي على الأرجح إلى سوق هابطة. وفي هذا السيناريو، يقول أولبريخت أن العملة المشفرة يمكن أن تصل إلى القاع عند ٣٢٠٠ دولار.

"الهبوط أدنى القاع الرئيسي عند ٣٢٠٠ دولار سيكون تأكيدًا قويًا على ذلك، وعند هذه النقطة سنحاول تحديد موعد دخول القاع النهائي. وستكون هذه فرصة شراء كبيرة. وإذا ارتفع السعر فوق الذروة بالقرب من ١٤٠٠٠ دولار، فسيتعين علينا إعادة تقييم تفسيرنا، ولكن في هذه المرحلة يبدو هذا السيناريو غير مرجح جدًا.

وحتى في هذه النتيجة الهبوطية، قد تجعل الموجة التي تليها قمم ٢٠١٧ تبدو وكأنها سفوح بعيدة. كما يحذر مؤسس سيلك رود من أن المخترعين سيحتاجون إلى الكثير من "الثبات" لشراء بيتكوين في ذلك الوقت، لكن "الارتفاعات الجديدة ستكون تستحق العناء".

يقضي أولبريخت حاليًا حكمين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته بتهمة غسل الأموال والقرصنة بالكمبيوتر والتآمر لبيع المخدرات. ولا يزال يقدم تحليلات دورية لسوق بيتكوين من السجن.