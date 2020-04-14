بورصة العملات الرقمية اليابانية بيتفلاير تبدأ تداول توكنات بريف

أعلنت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في اليابان وواحدة من أكبر وسطاء بيتكوين في جميع أنحاء العالم للتو أنها ستضيف عملة جديدة للتداول.

ففي بيان صحفي بتاريخ ٩ أبريل، قالت بورصة العملات الرقمية بيتفلاير إنها ستبدأ في تداول بيزك أتنشن توكن (BAT) من بريف في اليابان. مرت أربعة أشهر على قيام بيتفلاير بإدراج عملة جديدة لأنها تدعم ريبل (XRP) ديسمبر ٢٠١٩

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تم اعتماد BAT مؤخرًا من قبل هيئة الرقابة المالية للتداول. وقد بدأت جي إم أو كوين، وهي بورصة أخرى مسجلة لدى الهيئة، للتو تداولها الشهر الماضي.

بريف يستفيد من حركة المرور العالية أثناء الوباء

مع قيام العالم بالحد من التعرض بسبب جائحة كوفيد-١٩ من خلال الاحتماء في المنازل، شهد بريف ارتفاعًا في عدد مستخدميه. وكان جزء من سبب نجاح بريف هو تكريسه لخصوصية المستخدم. ومع تسويقه كمنافس موجه نحو الخصوصية لغوغل كروم، شهدت جهود المتصفح لحماية بيانات الأفراد تضاعف عدد المستخدمين من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩.

والتوكنات الخاصة به شائعة تقريبًا بين المستخدمين، حيث باع المتصفح ٣٥ مليون دولار من بيزك أتنشن توكن في أقل من دقيقة في الطرح الأولي للعملة الرقمية عام ٢٠١٧.