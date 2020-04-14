مدينة صينية توقّع صفقة مع هواوي لتعزيز اعتماد بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:52 صباحاً - أعلنت حكومة منطقة نانشان في شنزن بالصين عن اتفاق مع شركة الاتصالات متعددة الجنسيات والإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة هواوي لتعزيز اعتماد تقنية بلوكتشين، من بين التقنيات الأخرى، في المنطقة.

ووفقًا لتقرير صادر في ١٣ أبريل عن صحيفة ذا غلوبال تايمز المحلية، ستعمل حكومة نانشان و هواوي معًا لإنشاء منطقة عرض كونبينغ الصناعي، لتسريع تطبيق بلوكتشين والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والجيل الخامس.

ويتفق الطرفان على أن هذه الخطوة يجب أن تحول المدينة إلى منطقة نموذجية لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتطورة.

شنزن كمدينة محورية لتطوير بلوكتشين بالصين

إن الإعلان عن تعزيز مدينة شنزن كمدينة صديقة لبلوكشين في البلاد، وهي تعتبر نقطة اتصال تجارية بين هونغ كونغ والصين، يدرك الأهمية التي توليها للحكومة الوطنية في تطوير مثل هذه التكنولوجيا.

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف العام الماضي، وقعت هواوي اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك الصين الشعيي (PBoC). وعلى الرغم من نشر تفاصيل محدودة، إلا أن عملاق الاتصالات كان يعمل على تطوير إجراءات لتعزيز اعتماد بلوكتشين في البلاد.

ففي أبريل ٢٠١٨، أطلقت هواوي منصة بلوكتشين كخدمة التي تستند إلى هايبرليدجر، وهي بلوكتشين سرفيس.

شراكات الحكومة الصينية وهواوي في الماضي

كما أعلن بنك الصين الشعبي في سبتمبر أنه بدأ اختبار عملته الرقمية في شنزن، بالتعاون مع هواوي وبعض أكبر البنوك التجارية في الصين.

حتى وقت كتابة المقالة، لم تصدر هواوي بيانًا رسميًا لإعلان الاتفاقية مع حكومة ناشان لشنزن، ولم تصدر تعليقات إضافية حول هذا الأمر.