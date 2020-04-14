الذراع الأمريكية لبورصة باينانس ستطلق خدمة تكديس تيزوس هذا الأسبوع

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:52 صباحاً - نظرًا لأن تكديس تيزوس (XTZ) أصبح أكثر شيوعًا في الأشهر الأخيرة، ستتوفر الخدمة قريبًا في بورصة أخرى للعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وستطلق باينانس يو إس، وهي ذراع الولايات المتحدة لأكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم، باينانس، مكافآت متوقعة هذا الأسبوع.

وحسبما أُعلن رسميًا اليوم، ستطلق باينانس.يو إس مكافآت تكديس لتيزوس يوم الخميس، ١٦ أبريل. ومن المتوقع تفعيل الخدمة في الساعة ٠٩:٠٠ بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حسبما أشارت باينانس.

سيتم توزيع مكافآت تيزوس الأولى في مايو ٢٠٢٠

في إعلان يوم ١٣ أبريل، أوضحت باينانس أنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء لحاملي تيزوس لبدء كسب المكافآت. بالإضافة إلى ذلك، أشارت باينانس.يو إس إلى أن البورصة تدعم بالفعل أزواج تداول تيزوس الرئيسية مثل تيزوس مقابل الدولار وتيزوس مقابل BUSD على تطبيق باينانس.يو إس وموقع الويب ووواجهات المستخدمين.

وعلى غرار العملات المكدسة المدعومة بالفعل على باينانس.يو إس، ستأخذ البورصة لقطات كل ساعة من أرصدة تيزوس الخاصة بالمستخدم لحساب المكافآت. وبينما سيتم احتساب المكافآت يوميًا، سيتم التوزيع على أساس شهري قبل اليوم العشرين من كل شهر. وعلى هذا النحو، سيتم توزيع تيزوس الأول في مايو ٢٠٢٠، حسبما أوضحت باينانس.يو إس.

ويتاح تكديس تيزوس بالفعل في بورصة باينانس العالمية. ووفقًا لما أورده كوينتيليغراف، أطلقت باينانس رسميًا خدمة تكديس تيزوس على منصة التكديس المخصصة التابعة لها يوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٠.