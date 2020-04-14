حركة المعاملات على بورصات العملات الرقمية في روسيا ترتفع بنسبة تزيد عن ٥٪ وسط الوباء

تام شمس - الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:52 صباحاً - وسط جائحة كوفيد-١٩ العالمي والمخاوف بشأن الحجر الصحي المستمر وارتفاع البطالة، يبدو أن المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء العالم يتحولون إلى العملات المشفرة، وروسيا ليست استثناءً.

فوفقًا للبيانات الصادرة عن شركة كيوراتور لابز للأمن السيبراني، أصبح الناس في روسيا يتفاعلون بشكل متزايد مع خدمات تبادل العملات المشفرة وسط انتشار فيروس كورونا المستمر.

حركة المرور المرتبطة بتبادل العملات الرقمية ترتفع بنسبة ٥,٥٦٪ في روسيا

على وجه التحديد، أفادت دراسة أجرتها شركة كيوراتور لابز أن حركة تبادل العملات المشفرة في روسيا ارتفعت بنسبة ٥,٥٦٪ في الأسبوع الأخير من مارس ٢٠٢٠ مقارنة بمعدلات فبراير. ونقلت وكالة الأنباء الروسية آر بي سي عن الأخبار في ١٣ أبريل نقلًا عن بيانات الدراسة.

وحسبما ورد، ربطت كيوراتور لابز الأرقام المتزايدة بالاهتمام المتزايد بأسواق العملات. بالإضافة إلى ذلك، زادت حركة روسيا في أسواق الصرف الأجنبي أيضًا بنسبة ٣٪ تقريبًا، حسبما يشير التقرير.

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وجاءت الأعداد المتزايدة من حركة المرور على خلفية أول أسبوع عمل مدفوع الأجر في روسيا، والذي كان من المقرر أصلًا من ٢٨ مارس إلى ٥ أبريل كإجراء للتعامل مع تفشي فيروس كورونا. وفي نهاية المطاف، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أسبوع عدم العمل" في روسيا حتى ٣٠ أبريل.

يُقال إن هجمات حجب الخدمة على تبادلات العملات المشفرة قفزت بنسبة ٤٨٦٪

إلى جانب الطفرة الملحوظة في حركة المرور المتعلقة بتبادل العملات الرقمية في روسيا، أفادت تقارير أن كيوراتور لابز قد نبهت بعض النمو الهائل في هجمات حجب الخدمة (DDoS) في عمليات تبادل العملات المشفرة. وفقًا للتقرير، ارتفعت كمية هجمات حجب الخدمة على منصات تبادل العملات المشفرة بنسبة تصل إلى ٤٨٦٪ خلال نفس الفترة.

وقد تضيف بيانات كيوراتور لابز حول زيادة حركة العملات المشفرة تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في روسيا إلى أدلة متزايدة على التأثير الإيجابي الواضح للوباء على أسواق العملات المشفرة العالمية. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، في مارس، وصل الاهتمام بشراء بيتكوين إلى أعلى مستوياته منذ يوليو ٢٠١٩، وفقًا لبيانات اتجاهات بحث غوغل.