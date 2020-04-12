يزداد الاهتمام ب انقسام البيتكوين بنسبة 669%، مع اقتراب الموعد

يستمر حدث انقسام البيتكوين القادم في جذب اهتمام عالمي هائل بناءً على الاستفسارات المسجلة على محرك البحث Google. تُظهر البيانات التي تم جمعها عن انقسام البيتكوين أنه على مدار العام الماضي ، ارتفعت عمليات البحث المرتبطة انقسام البيتكوين بنسبة 669% على الأقل.

من البيانات ، كانت أول ارتفاع ملحوظ في انقسام البيتكوين خلال الأسبوع الأول من مارس 2020 عندما كانت درجة الشعبية 64. في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي ، انخفضت الشعبية قليلاً إلى 43 قبل الشروع في مسار تصاعدي. في الأسبوع الثالث ، نمت عمليات البحث بنسبة 30.2% إلى 56 وبلغت لاحقًا 74.

بحلول الأسبوع الأول من أبريل ، كانت درجة الشعبية في ذروتها ال 100 ، بزيادة نسبية وصلت الى 35% عن الأسبوع السابق. خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وصلت درجة الشعبية إلى 5 ، وهي أدنى نقطة خلال العام الماضي. منذ العام الماضي ، تذبذب الاهتمام بالحدث. حسب الإسقاط ، من المقرر أن تظل الشعبية في ذروتها في الأسبوع الثاني من أبريل.

تشير مؤشرات Google إلى الاهتمام بمصطلح بحث معين من خلال تسجيل أحجام البحث على مقياس من 0-100. يتم تحديد النتيجة بالنسبة إلى أعلى نقطة على الرسم البياني لمنطقة ووقت معين. تعتمد عمليات البحث على لغات ومناطق مختلفة.

ارتفاع الفائدة يتوافق مع ارتفاع بيتكوين من 6400 دولار في ديسمبر إلى 10500 دولار بحلول منتصف فبراير. هذا يشير إلى أن ضجيج انقسام البيتكوين والخوف من فقدان الفرصة يمكن أن يكون السبب وراء زيادة عمليات الاهتمام بانقسام البيتكوين.

ومع ذلك ، أصبح هذا الارتباط غير متناسق بعد تحطم Bitcoin بشكل مفاجئ إلى ما يقرب 3800 دولار في مارس في أعقاب الذعر الأوسع في الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.

يظهر المواطنون السويسريون أكبر قدر من الاهتمام ب انقسام البيتكوين

تبرز البيانات أيضًا البلدان التي لديها اهتمام كبير بالبحث عن انقسام البيتكوين او Bitcoin Halving. تتصدر سويسرا الرسم البياني مع الاهتمام الأكبر بحدث الانقسام في جائزة التعدين إلى درجة 100 ، بينما تحتل هولندا المركز الثاني برصيد 84. كما شهدت إستونيا اهتمامًا متزايدًا بنتيجة شعبية 84 تليها سلوفينيا عند 73.

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كما جاء المزيد من الاهتمام بالحدث من سنغافورة 72، ولوكسمبورغ 72، وسانت هيلانة 69، وفنزويلا 61، وقبرص 58، والنمسا 56.

أثناء الانقسام ، سيتم تخفيض عدد مكافآت Bitcoin لكل كتلة إلى النصف. بعد الانقسام ستنخفض مكافأة العملة التي يتم استخلاصها من 12.5 لكل كتلة بيتكوين إلى 6.25 عملة لكل حل للبلوك. سيؤدي ذلك إلى تقليل معدل تضخم للأصل بنسبة 50%. وبالتالي ، يوافق مستثمرون مختلفون على أن حدث الانقسام سوف يدفع سعر BTC إلى أعلى لأن انخفاض العرض يعزز السعر في الغالب.

سيحدث الانقسام القادم من Bitcoin الشهر المقبل ويعتقد المحللون والمهتمون أن المزيد من المستثمرين سينضمون إلى سوق Bitcoin متوقعين عوائد ضخمة من الحدث. والجدير بالذكر أن الزيادة المستمرة في عمليات البحث مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالتغطية الإخبارية المستمرة للحدث عند اقترابه.

تأثير انقسام البيتكوين على السعر

يعتقد معظم الخبراء أن Bitcoin ستحدد سعرًا مرتفعًا جديدًا على الإطلاق بعد حدث الانقسام. أحد هؤلاء الخبراء هو PlanB ، مؤسس Stock-to-flow Bitcoin model ، الذي يعتقد أن الأصول سترتفع إلى ما بين 55،000 و 110،000 دولار بعد انقسام البيتكوين.

من ناحية أخرى العديد من المستثمرين المؤسساتيين يفيدون أنه لا يوجد دليل واضح على أن أحداث الانقسام ستساعد في ارتفاع سوق التشفير.

مهما كانت النتيجة ، بعد انقسام البيتكوين، فإن تضخم البيتكوين سيكون أقل من المعدل المستهدف للدولار الأمريكي وهو 2%.