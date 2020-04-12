الذهب يعتبر المعدن النفيس الذي يتسارع عليه العالم لجمعه و وضعه في احتياطي الدولة من اجل رفع و تحسين الجدارة الائتمانية للدولة في إصدار العملات والسندات، في مجال الاستثمار و التداول لا في السلع أو المعادن أو العملات المشفرة لابد ان نتعلم بعض الأساسيات و نعرف الدول و المؤسسات التي لها أكبر احتياطي الذهب لسنة 2020 .

تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر مخزون من احتياطيات الذهب العالمية بهامش كبير. لدى الولايات المتحدة 8965.15 طنًا من الذهب تحت السيطرة ، تمثل حوالي 14.81% من إجمالي الاحتياطي العالمي البالغ 58.710.48 طنًا.

أكبر احتياطي الذهب لسنة 2020 للدول و المؤسسات

تمتلك الولايات المتحدة احتياطيات من الذهب أكثر من ألمانيا وإيطاليا مجتمعتين ، وهما أقرب الدول المصنفة. وبالمقارنة مع ألمانيا ، تمتلك الولايات المتحدة 5،256.01 طنًا من الذهب في احتياطياتها ، وهو ما يمثل فرقًا نسبيًا بنسبة 82.93%. في المرتبة الثالثة ، هناك صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أعلى مؤسسة مالية باحتياطي 3101.53 طن من الذهب.

من ناحية أخرى ، تعد إيطاليا ثاني أعلى دولة أوروبية باحتياطيات من الذهب تبلغ 2،702.39 طنًا لتحتل المرتبة الرابعة عالميًا. والجدير بالذكر أنه على الرغم من وجود احتياطي ضخم من الذهب ، واجهت إيطاليا في السنوات الأخيرة أزمات اقتصادية. تتابع فرنسا عن كثب 2،684.98 طن. من ناحية أخرى ، فإن احتياطيات روسيا أقل بأربع مرات تقريبًا من احتياطيات الولايات المتحدة عند 2504.21 طن من احتياطيات الذهب لتحتل المركز السادس عالميًا والخامس عند تصنيفها بين الدول

تحتل الصين التي تحتفظ بأعلى احتياطيات في آسيا المرتبة السابعة بـ 2.159.80 طن في الاحتياطيات. هذا الرقم أقل أربع مرات من مخزون الولايات المتحدة. تشمل الدول والمؤسسات الأخرى ذات احتياطيات الذهب العالية سويسرا (1،146.12 طن) واليابان (842.98 طن) والهند (686.03 طن) وهولندا (674.78 طن) والاتحاد الأوروبي (556.04 طن).

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أهمية احتياطيات الذهب للدولة

احتياطيات الذهب هي عادة سبائك الذهب التي يحتفظ بها البنك المركزي أو خزانة الدولة أو المؤسسة المالية. تساهم الاحتياطيات عادة في الجدارة الائتمانية للدولة في إصدار العملات والسندات. في معظم الدول ، يتم الاحتفاظ باحتياطيات الذهب في منشآت أمنية مشددة ، غالبًا تحت الأرض ، مع وصول محدود إلى أي شخص بخلاف الأفراد الذين تم فحصهم جيدًا.

تشتري البلدان عادة الذهب كإجراء دفاعي للحماية من التضخم ، والحصول على القروض ومنع الانهيارات الاقتصادية. على سبيل المثال ، خلال أزمة منطقة اليورو ، كانت هناك دعوات لإيطاليا لبيع بعض احتياطياتها من الذهب لجمع الأموال.

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بشكل عام ، لا تطلب أي حكومة كل أموالها لدعم الذهب. ومع ذلك ، فإن معظم الدول تزيد احتياطياتها من الذهب بمئات الأطنان سنويًا لأسباب اقتصادية وسياسية. جدير بالذكر أن احتياطي الذهب الذي تحتفظ به الدولة يختلف عن كنز الذهب الخاص الذي يملكه أفراد أو مؤسسات غير مالية.

لسنوات عديدة ، ظل الذهب السلعة الأكثر متابعة والأكثر تداولًا على مستوى العالم. بالنسبة لكل من المستثمرين من المؤسسات والتجزئة ، يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم أو الركود أو حتى الأوبئة مثل الفيروسات التاجية.

الإنتاج العالمي للمعادن الثمينة منذ بداية عام 2020

كما ألقت البيانات نظرة عامة على الإنتاج حتى الآن لأعلى خمسة معادن ثمينة في العالم حيث يحتل الليثيوم المركز الأول. بلغ الليثيوم ، وهو معدن يستخدم بشكل أساسي في إنتاج الطائرات وتصنيع البطاريات ، 21،420.80 طن.

في المرتبة الثانية ، هناك الفضة ، التي يقل إنتاجها ثلاث مرات على الأقل مقارنة بالليثيوم عند 6،804.21 طن. وبلغت نسبة الاختلاف بين الاثنين 68.23%.

بقدرة إنتاجية تبلغ 821.54 طنًا ، يحتل الذهب المركز الثالث من بين أهم خمسة معادن نفيسة والتي تقل بحوالي 26 مرة عن الليثيوم. يحتل البلاديوم والبلاتين المركزين الرابع والخامس عند 48.23 طن و 36.75 طن على التوالي.

تعتبر المعادن الثمينة نادرة وذات قيمة اقتصادية عالية. والقيم النسبية الأعلى لهذه المعادن مدفوعة بعوامل مثل ندرة استخدامها في العمليات الصناعية ووسائل الاستثمار. المعادن الثمينة الأكثر شيوعًا لدى المستثمرين هي الذهب والبلاتين والفضة لأنها معروفة باستخدامات العملات.

يجذب الاستثمار في المعادن الثمينة درجة معينة من الأمان ولكن هناك بعض المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في هذه المعادن. على سبيل المثال ، في حالات مثل التقلبات الاقتصادية تميل أسعار المعادن الثمينة إلى الانخفاض. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يمثل بيع هذه المعادن تحديًا حيث تميل الأسعار إلى الارتفاع ، مما يعني أن العثور على مشتر قد يكون صعبًا.