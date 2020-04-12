تطبيق "سكاي سكانر لتداول بيتكوين" من أوبيت يفشل في تلبية التوقعات

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 08:44 مساءً - أطلقت أوبيت، وهي منصة التداول من نظير إلى نظي، مجمع أسعار بيتكوين (BTC) المزعوم على غرار سكاي سكانر، وهو أوبيت هانتر.

أطلقت أوبيت أيضًا "باس" - وهو "جواز سفر عرف عميلك واحد للاستخدام على منصات تداول متعددة" يسمح للتجار بالوصول إلى العديد من البورصات في وقت واحد.

وعلى الرغم من الادعاءات الجريئة بتقديم ميزات تداول غير مسبوقة، يبدو أن هانتر تستضيف أكثر من مجرد مجموعة من الروابط التابعة وقائمة تبادل من نظير لنظير تسهل التداول بين المستخدمين والرئيس التنفيذي لشركة أوبيت.

كوين بيز تتعاون مع مجمع سيولة العملات المشفرة

توصف منصة هانتر من أوبيت بأنها "مجمع سيولة مدفوع بالذكاء الاصطناعي" يبحث في بورصات متعددة لتحديد أفضل الأسعار المتاحة للعملات المشفرة.

وقد دخلت الشركة في شراكة مع كوين بيز لإطلاق هانتر، حيث توفر كوين بيز خدمات الحفظ والضمان للمستخدمين.

وتأمل أوبيت في استهداف مستخدمي العملات المشفرة من جميع المستويات، مدعيةً أن هانتر يمكن أن يساعد القادمين الجدد الذين يرغبون في العثور على أبسط طريق لشراء العملات المشفرة مع تجار العلات الورقية والمتقدمين الذين يبحثون عن فرص المراجحة.

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"جواز سفر" اعرف عميلك الخاص بأوبيت يوفر إمكانية الوصول إلى العديد من البورصات

أطلقت الشركة أيضًا جواز السفر الموحد "اعرف عميلك (KYC)" أوبيت باس.

ويستخدم أوبيت باس "التعرف المتقدم على الوجه والحرف البصري" للتحقق من المستخدمين، ويسعى إلى استهداف كل من المتداولين والبورصات. بالنسبة للمتداولين، توفر المنصة إمكانية الوصول إلى العديد من البورصات بعد عملية تحقق واحدة لممارسات اعرف عميلك، في حين تم الترويج للبورصات بتخفيف عبء ممارسات اعرف عميلك وتبسيطها.

وتخطط أوبيت أيضًا لإطلاق خدمة تبادل عملت مشفرة إلى مشفرة وبطاقة خصم عملات مشفرة مقوّمة بالعملات الورقية في المستقبل القريب.

إطلاق أوبيت يفشل

بالإضافة إلى أن منصة هانتر من أوبيت ليست سوى صفحة من الروابط التابعة لعشرة بورصات عملات مشفرة رائدة، يبدو أيضًا أن جواز سفر اعرف عميلك الخاص بالشركة عديم القيمة. وعند الإصدار، يمنح باس الوصول فقط إلى ثلاث بورصات غير معروفة - GestureTek وHikari وBKEX.

وتستضيف منصة هانتر حاليًا إعلانًا واحدًا فقط لشراء وبيع بيتكوين - مع كون الرئيس التنفيذي للمنصة، أمرام أدار، هو المشتري الوحيد للمنصة.