بيتميكس تنزف عملات بيتكوين منذ الخميس الأسود

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 08:44 مساءً - منذ يوم الخميس الأسود، يقوم مستخدمو بيتميكس بسحب بيتكوين (BTC) من البورصة بأعداد كبيرة.

ففي ١٣ مارس، امتلكت بيتميكس ٣٠٦٨١٤ بيتكوين (BTC)، وبحلول ٩ أبريل انخفض هذا الرقم إلى ٢٢٢٠٢٥ - وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة ٣٨٪ في حيازات بيتكوين.

المصدر: توكن أناليست

على الرغم من أنه يتزامن مع الاتجاه الأخير المتمثل في قيام المتداولين بنقل بيتكوين بعيدًا عن البورصات المركزية بشكل عام، في حالة بيتميكس، فإن الانخفاض أكثر وضوحًا.

المصدر: غلاسنود

تحول التداول إلى بدائل أفضل

تم إغلاق البورصة لمدة ٢٥ دقيقة في ١٣ مارس. وفقًا لبيتميكس، فقد عانت من هجومين حجب خدمة، مما أدى إلى حدوث انقطاع. ومع ذلك، لم يصدق الجميع هذا التفسير.

حيث شارك متداول بارز في مجال العملات المشفرة وجهات نظره مع كوينتيليغراف:

"كانت هناك منافسة متزايدة على ما بدأته بيتميكس في عام ٢٠١٤، وكان أبرزها بايبيت وديربيت. ليس من المستغرب أنه إذا كانت إحدى هذه الشركات تزعج مستخدميها بسبب فشل الخادم، بغض النظر عن مدى انقطاع الخدمة، فسيبدأ الناس في التفكير في البدائل". Advertisements

بينما ادعى متداول آخر أن بيتميكس قامت بتصفية صفقته بالرافعة المالية بشكل خاطئ أثناء انقطاع التيار مما أدى إلى خسارة ٣٠ بيتكوين أو ١٥٠٠٠٠ دولار. وقد فكر البعض فيما إذا كان يجب حظر البيع على المكشوف في سوق العملات المشفرة تمامًا.

حيث يعتقد أليكس ماشينسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس نتورك (CEL)، أن "الانهيار المفاجئ" الذي حدث مؤخرًا قد يكون ما أضر ببيتميكس في نظر المتداولين:

"أعتقد أنهم فقدوا العملاء الذين اضطروا إلى تصفيتهم في مارس أثناء الهبوط السريع. كما أن العديد من البورصات الأخرى تقدم الآن نفس المنتج تمامًا ولديها العديد من الميزات الأخرى التي لا تمتلكها بيتميكس، لذا يصعب على بيتميكس إعادة بناء قاعدة العملاء".

نشر أحد مستخدمي العملات المشفرة المشهور على يوتيوب المعروف باسم "ذا مون" مقطع فيديو يشرح سبب قيامه بإزالة برنامج فيديو تعليمي لبيتميكس، والذي كان في يوم من الأيام الفيديو الأكثر شعبية على قناته. وفي الفيديو نفسه، يحث أتباعه على التوقف عن استخدام البورصة.

ويواصل سرد العديد من الأسباب التي تجعل بيتميكس خيارًا سيئًا لأتباعه؛ من بينها - خدمة العملاء السيئة، والتعامل بالإهمال مع بيانات المستخدمين والتداول ضد مستخدميها. وادعى أيضًا أن وجود بدائل أفضل أدى إلى مغادرة المستخدمين للبورصة بشكل جماعي:

"وأعتقد أن بيتميكس في الأساس ليست بورصة جيدة للتداول عليها. هناك بورصات أفضل بكثير الآن. وهذه البدائل الجديدة لبيتميكس، تستفيد من السلوك السيئ لبيتميكس وحقيقة أن الناس يغادرون بيتميكس بكثرة."

التلاعب بالأسعار؟

في الآونة الأخيرة، تعرضت البورصة لقضية دعوى جماعية تدعي أن بيتميكس كانت تبيع أوراق مالية غير مسجلة لسكان الولايات المتحدة. وتتهم الشكوى أيضًا بيتميكس بالتلاعب في الأسعار:

"قامت بيتميكس عن قصد بتأسيس سعر العقود الآجلة على بورصات السوق الفورية ذات السيولة المحدودة وبالتالي يسهل التعامل معها نسبيًا. وستقوم بيتميكس بعد ذلك بالتداول التلاعب في تلك البورصات لتغيير سعر بيتكوين أو إيثريوم".

وقد يشير فقدان ما يقرب من ٤٠٪ من ودائع بيتكوين الخاصة بها في أقل من شهر إلى ضربة خطيرة لبورصة المشتقات التي كانت سائدة في وقتٍ ما.