المدعي الرئيسي في دعوى جماعية تستهدف الطرح الأولي لعملة رقمية بقيمة ٢٠ مليون دولار يقبل التسوية مقابل ٢٥٠ ألف دولار

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 06:44 مساءً - في استمرار للدعوى الجماعية ضد ATBCoin جول عملية طرحها الأولي للعملة الرقمية بقيمة ٢٠ مليون دولار أمريكي، قدم المدعي الرئيسي طلبًا لتسوية القضية مقابل ١,٥٪ من إجمالي ما تم جمعه.

وفي حين ادعت ATB Coin أن سلسلة بلوكتشين الخاصة بها ستكون الأسرع في العالم، كشف إطلاق ATB عن أن تقنيتها لا يمكنها التفوق على دفاتر السجلات الأخرى.

تسوية دعوى قضائية ضد الطرح الأولي للعملة الرقمية بقيمة ٢٠ مليون دولار أمريكي مقابل ٢٥٠٠٠٠ دولار

في مستند للحصول على موافقة مبدئية تم تقديمها في ١٠ أبريل، قدم المدعي الرئيسي في الدعوى، ريمون باليرتا، طلب تسوية بمبلغ ٢٥٠٠٠٠ دولار.

اتهمت الدعوى ATBCoin بالفشل في تقديم بيان تسجيل للطرح الأولي للعملة الرقمية بقيمة ٢٠ مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). حيث قدم باليسترا الشكوى في سبتمبر ٢٠١٧ نيابة عن نفسه و "الآلاف" من المستثمرين الآخرين الذين يدعي أنهم شاركوا في بيع توكن ATB.

وينص اقتراح الموافقة المبدئية للتسوية:

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"يدعي المدعي الرئيسي بكل احترام أن التسوية تستحق موافقة مبدئية لأنها نتيجة مفاوضات قوية من قبل محام متمرس، مما يمثل تعافيًا إيجابيًا يقع ضمن نطاق الموافقة المحتملة."

الشركة وراء "أسرع سلسلة بلوكتشين في المجرة" متهمة بالمبالغة في الادعاءات

زعم المدعون أن ATBCoin وصفت نظامها بأنها "أسرع شبكة عملات مشفرة في مجرة ​​درب التبانة" وقدمت ادعاءات تسويقية أخرى مبالغ فيها فيما يتعلق بقدرات تقنيتها.

كما اتُهمت ATB أيضًا بتغيير سعر التوكنات بصمت في مناسبات متعددة خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية - حيث يدعي المدعون أن لديهم أدلة على أن الشركة ضخمت أسعار التوكن ATB من ١ دولار في يونيو ٢٠١٧ إلى ١,٥٠ دولارًا بعد شهرين، ثم رفع السعر مرة أخرى إلى ٢,٥٠ دولار في سبتمبر ٢٠١٧.

وفي أبريل ٢٠١٩، لم تنجح ATB Coin في محاولة لرفض القضية. ثم حكم قاضي المقاطعة الأمريكية، فيرنون برودريك، بأن الشكوى أظهرت بشكل كاف أن الشركة ربما انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية، مما سمح للقضية بالاستمرار.

ويبدو أن أسواق توكن ATB غير نشطة إلى حد كبير. ومع ذلك، أنتجت أسواق ATB تداولًا واحدًا في بورصة العملات المشفرة الروسية المثيرة للجدل، يوبيت، في بداية أبريل.