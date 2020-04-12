يوتيوبر متخصص بالعملات المشفرة يصف تجربة حظر القناة بعد استعادتها

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 06:44 مساءً - بعد أن قام يوتيوب بغلق قناته Crypto Crow، واستعادته لاحقًا، أوضح جايسون أبليتون زوبعة الأحداث التي لم يقدم لها يوتيوب أي تفسير.

حيث قال أبليتون لكوينتيليغراف في رسالة بريد إلكتروني يوم ١٠ أبريل: "كان هذا الوضع مؤلم بحق". "موقف مليئ بالعواطف."

تحولٌ سريع للأحداث

أسفرت الأشهر العديدة الماضية عن العديد من عمليات حظر حسابات العملات المشفرة على يوتيوب، والإضرابات، وعمليات الترميم اللاحقة.

حيث رأى أبليتون قناته على يوتيوب مغلقة في ٨ أبريل، ثم استعادها لاحقًا في ٩ أبريل، وشاركها في تغريدات في تلك الأيام.

وقال أبليتون لكوينتيليغراف "لم يتم تقديم أي تفسير". "لكني سأقول أنهما كانا يحتويان على مقاطع فيديو مبلغ عنها، حتى تلك التي تم رفض استئنافها، وعادت عبر الإنترنت وتمت إزالة جميع إضرابات المنتدى في غضون ٢٤ ساعة، وأنا ممتن لذلك".

تجربة صعبة

شرح أبليتون قناة Crypto Crow على يوتيوب بأنها نتيجة ناجحة لرحيله عن حياته المهنية السابقة في الرهون العقارية. وقال فيما يتعلق بإنهاء الحساب: "تم مسح جميع أعمالك على مدار ٣ أعوام دون أي تفسير أو سبب محدد".

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وأضاف: "على الرغم من أنني سأقول، أفهم موقف يوتيوب"، مشيرًا إلى عبء المنصة المتمثل في اصطياد المحتوى الضار، وكل ما يأتي مع هذه المهمة.

حيث قال: "إنه مجرد نظام يساء استخدامه الآن ويتم استخدامه على هذا النحو"، مضيفًا:

"يسعدني أن أدفع قسطًا شهريًا كمزود محتوى للحصول على شخص ما على يوتيوب يمكنني الاتصال به مباشرةً إذا كانت هناك مشكلة أخرى لتخفيف الإحباط والقلق من عدم معرفة إذا ما كانت مهنتك قد انتهت إذ فجأة وحل الأمر بسرعة. فهذا هو التحدي الأكبر".

وأوضح أبليتون أن جهات اتصال الدعم المتاحة في يوتيوب تقول إنها لا تملك القدرة على إصلاح الموقف. "إنه ألم متزايد لهم وأنا متأكد من أنه من الصعب إرضاء الجانبين."

وقبل شهر واحد فقط، واجه المبرمج إيفان من أون تك ومحلل الأسعار ذا مون صعوبات مع قنواتهم على المنصة.