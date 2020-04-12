كسر الرقم القياسي في كوين ميكسر يثبت أن مستخدمي بيتكوين يريدون إخفاء الهوية

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 02:49 مساءً - تضاعف حجم التداول لخدمة خلط بيتكوين التي لا تقدم ميزة الحفظ، ويربول، ثلاث مرات في الشهر الماضي، مع معالجة الخدمة لما يزيد عن ١٠ ملايين دولار من بيتكوين.

ووفقًا للبيانات المنشورة على تويتر بواسطة مات أوديل من ويربول ستاتس، شكّل نشاط مارس ٤٠٪ من إجمالي الحجم الذي كان تنتجه ويربول منذ إطلاقه في مايو ٢٠١٩.

خدمة الخلط ويرلبول تشهد نشاطًا قياسيًا

شهدت ويربول من ساموراي واليت زيادة ملحوظة في نشاط المستخدم خلال عام ٢٠٢٠ حتى الآن.

وفي حين شهدت ويربول تراجعًا في نشاط المستخدم في نهاية عام ٢٠١٩ بعد نشر رقم قياسي بلغ ٣٠٣,٥٥ بيتكوين في الحجم خلال شهر أكتوبر، سجل كل شهر من الربع الأول ٢٠٢٠ سجلات متتالية لعدد بيتكوين المختلط على المنصة.

حجم بيتكوين الشهري على ويربول. المصدر: مات أوديل

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في يناير، تم تسجيل رقم قياسي جديد عند ٣٥٦,٦٥ بيتكوين، يليه ٥٢٩,٠٥ بيتكوين في التداول خلال شهر فبراير و١٥٢٣,٤٥ بيتكوين في مارس.

يظهر شهر أبريل على المسار الصحيح ليسجل رقمًا قياسيًا آخر للخدمة - مع خلط ١٠٢٠,٨٠ بيتكوين أو ٦٧٪ من إجمالي شهر مارس بعد ١١ يومًا فقط من الشهر.

ويربول تستهدف مستخدمي الهواتف المحمولة

عند الإطلاق، زعمت ويربول أنها تضم ​​أول خدمة خلط بيتكوين للهاتف المحمول.

وتستخدم الخدمة كوين جوين لخلط UTXO وتخفيف أي روابط حتمية بينهما. وبحسب ساموري، يمكن تفسير كل دورة خلط ١٤٩٦ طريقة مختلفة، مع زيادة الدورات التي تزيد التفسيرات بشكل كبير.

ويتم تجميع أموال المستخدم في مجموعات من ٠,٠١ بيتكوين و٠,٠٥ بيتكوين و٠,٥ بيتكوين عند الخلط. حيث تتأرجح مجموعات ٠,٠٥ بيتكوين و٠,٥ بيتكوين بشكل عام بين تكوين أكبر تجمع من حيث الحجم الشهري.