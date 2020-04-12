هوبي كوريا تقوم بإزالة مونيرو وسط إشاعات قضية الاستغلال الجنسي Nth Room

تام شمس - الأحد 12 أبريل 2020 08:50 صباحاً - أعلنت هوبي كوريا في ٨ أبريل أنها ستنهي دعمها لتداول مونيرو بدءًا من ٩ أبريل ٢٠٢٠. وقد ذكرت أن ذلك يرجع إلى "انخفاض أحجام التداول ووظائف إخفاء الهوية". ومع ذلك، لم تشير البورصة إلى قضية Nth Room الأخيرة، حيث تكهنت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن حلقة الاستغلال استخدمت مونيرو لإكمال المعاملات المجهولة.

فوفقًا لصحيفة سيسا جورنال الكورية الجنوبية، ظلت العناوين الرئيسية التي تغطي قضية الاستغلال الجنسي منتشرة في البلاد، حيث تشير العديد من المنافذ الإخبارية إلى استخدام مونيرو في الأعمال الإجرامية، وتحديدًا في قضية Nth.

والقضية المذكورة هي تحقيق جنائي مستمر يُزعم أنه ينطوي على استغلال جنسي وتوزيع مقاطع فيديو تحتوي على حالات اغتصاب بين غرف دردشة على تيليغرام.

بيتهامب لا تزال تدرج مونيرو في كوريا الجنوبية على الرغم من التقارير

أفادت سيسا جورنال أيضًا أن بورصة عملات رقمية أخرى، بيتهامب، تعرضت لضغوط من أجل قرارها مواصلة إدراج مونيرو للتداول. وبحسب الصحف المحلية، فإن البورصة الكورية هي الوحيدة المتبقية التي تفعل ذلك.

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وقد قدمت هوبي البيان الرسمي التالي بشأن قرار إزالة مونيرو:

"قررنا إنهاء المعاملة لمنع الموقف الذي قد ينتج عن ضعف حجم المعاملات وخصائص عدم الكشف عن الهوية لمونيرو".

ومع ذلك، حسبما تقول سيسا جورنال، لا يوجد دليل قاطع على أنه تم استخدام مونيرو للمعاملات داخل غرف دردشة تيليغرام، حيث تم الإبلاغ عن أن ٧٤ من الإناث كانوا ضحايا، وبعضهن قاصرات.

كما ذكرت صحيفة كوريا الجنوبية أن الرجل المتهم بقيادة عصابة الاستغلال الجنسي، تشو جو بين، فضل مدفوعات مونيرو لخصائص عدم إمكانية التعقب الخاصة بها. كما زُعم أنه تم استخدامها لدفع راتب شهري لمدريري غرف الدردشة.