بورصة فنزويلية كبرى تُطلق الدعم لتحويلات بيتكوين دون اتصال

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 05:53 مساءً - أعلنت بورصة العملات الرقمية الفنزويلية كريبتولاغو أنها ستطلق نظام دفع قائم على الرسائل النصية يمكنه معالجة المعاملات في عملة فنزويلا المدعومة بالنفط "بترو" وغيرها من العملات المشفرة.

وقد يعرّض النظام شرائح جديدة من سكان فنزويلا للعملات المشفرة وسط أزمة التضخم المرتفع المستمرة في البلاد - مع تذبذب قيمة البوليفار الفنزويلي بنسبة ١,٥٨٪ في الأربع وعشرين ساعة الماضية وحوالي ٢٥٠٠٪ خلال ١٢ شهرًا.

كريبتولاغو تكشف النقاب عن تحويلات العملات المشفرة المستندة إلى الرسائل القصيرة

في تغريدة نشرت يوم ٦ أبريل، ذكرت كريبتولاغو أنها طورت الخدمة استجابة لدعوة من رئيس البلاد للشركات المالية لتطوير منصات دفع موازية للنظام المصرفي الفنزويلي الذي يمكنه معالجة تحويلات بترو:

"باتباع إرشادات رئيسنا [email protected] ومع الوظيفة الجديدة للمدفوعات مقابل #الرسائل_القصيرة، فتحنا إمكانية لجميع الشعب الفنزويلي لإجراء معاملات #بترو بطريقة عملية للغاية."

يمكن لنظام المدفوعات المستندة إلى الرسائل القصيرة أيضًا معالجة المعاملات التي تتم دون اتصال بالإنترنت في جميع أصول العملات المشفرة المدعومة في كريبتولاغو، مما يعني أنه يمكن للفنزويليين الآن تحويل بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وداش (DASH) والبوليفار الفنزويلي وتوكن "بنك استثمار العملات المشفرة" غلافكو بدون اتصال بالإنترنت.

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ونظرًا لعدم تمكن حوالي ٣٠٪ من مواطني فنزويلا من الوصول إلى الإنترنت، من المحتمل أن يمكّن نظام الدفع القائم على الرسائل القصيرة من كريبتولاغو الشرائح الجديدة من السكان من التعامل مع العملات المشفرة. والخدمة متاحة حصريًا للمستخدمين المسجلين.

تعد فنزويلا بالفعل المصدر السائد للحجم على منصات الدفع الرقمية الأخرى - حيث تمثل الدولة ٩٥٪ من المعاملات باستخدام داش تكست منذ مايو ٢٠١٩.

الفنزويليون غير قادرين على الاتفاق على سعر بترو

على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لتفويض استخدام بترو كوسيلة للتبادل في البلاد، إلا أن عدم اليقين الواضح في السوق يجعل الأداة غير مناسبة للاستخدام كعملة.

فوفقًا لموقع موروكوتاكوين الإخباري المحلي، يوم ٦ أبريل، تم تداول بترو مقابل ٢٣ دولارًا على كريبتولاغو و١١,٥ دولارًا على أمبرس كوين بينما زعمت مصادر رسمية أن سعر بترو يتجاوز ٥٠ دولارًا.