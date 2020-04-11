على الرغم من عمليات احتيال كوفيد-١٩، فإن أرباح محتالي العملات المشفرة قد حققوا انخفضت بنسبة ٣٠٪ في مارس

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 02:49 مساءً - تشير البيانات التي تم نشرها في ١٠ أبريل من قبل شركة تشيناليسيس لتحقيقات بلوكتشين إلى أن متوسط ​​قيمة المعاملات التي تلقتها محافظ عمليات الاحتيال المعروفة انخفض بنسبة ٣٠٪ خلال شهر مارس.

ووسط محاولات المحتالين للاستفادة من مخاوف كوفيد-١٩ لمضاعفة الضحايا لتنزيل التطبيقات الضارة، أو التبرع لانتحال هوية المؤسسات الخيرية أو الادعاء ببيع علاجات فيروس كورونا، يبدو أن جائحة فيروس كورونا قد أدى إلى انخفاض حاد في عائدات المحتالين على العملات المشفرة.

ويبدو أن هبوط سوق العملات المشفرة في منتصف مارس قد أثر أيضًا على دخل المحتالين.

عمليات احتيالات كوفيد-١٩ تمثل نسبة صغيرة من الاحتيال في العملات المشفرة

يؤكد التقرير أن إجمالي القيمة اليومية للتحويلات الموجهة إلى محافظ الاحتيال قد انخفضت بنسبة ٦١٪ على مدى أسبوعين بعد الاستقرار عند ١٠٠٠٠ دولار تقريبًا اعتبارًا من ١٣ مارس إلى ٣١ مارس. وقد ارتفعت القيمة التي يتم تلقيها من خلال عمليات الاحتيال منذ ذلك الحين من ما يقرب من ٥٠٠٠ دولار إلى ما يقرب من ٧٠٠٠ دولار.

متوسط القيمة على مدى ٧ أيام لمعاملات العملات المشفرة لمحافظ الاحتيال المعروفة. المصدر: تشيناليسيس

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تشير البيانات إلى أن المخاوف المحيطة بالخدع حول كوفيد-١٩ تم تضخيمها، حيث أشارت تشيناليسيس إلى أن الغالبية العظمى من العملات المشفرة الذي تمت سرقتها مؤخرًا قد تم استثمارها من خلال المخططات الاحتيالية - تمثل أكثر من ٩٥٪ من المبالغ المجمعة التي تم أخذها من قبل عمليات الاحتيال المشفرة ٢٠١٩.

المحتالون عبر البريد الإلكتروني يستغلون مخاوفهم من الإصابة بفيروس كورونا

ومع ذلك، حددت الشركة انبعاثًا طفيفًا في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني - حيث توفر جائحة فيروس كورونا روايات جديدة يمكن للمحتالين في محاولة لخداع ضحاياهم من أجل توفير الوصول إلى محفظتهم أو إرسال العملات الرقمية تحت ذرائع كاذبة.

وفي الأسبوع الماضي، لاحظت تشيناليسيس عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني حيث ينتحل المحتالون هوية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لطلب تبرعات من أجل البحث في علاجات كوفيد-١٩.

حيل الابتزاز تتخذ شكلًا جديدًا وسط كوفيد-١٩

تشير الشركة أيضًا إلى ظهور مخططات الابتزاز الشريرة على كوفيد-١٩.

على عكس مخططات الابتزاز النموذجية حيث يدعي المخادع أن لديه معلومات مخترقة سوف يسربها إلى الأصدقاء والعائلة إذا لم يتم تعويضهم، وقد ادعت عمليات الاحتيال الأخيرة أنها أرسلت من شخص مؤكد لديه كوفيد-١٩.

وما لم يتم دفع فدية في أصول العملات المشفرة، يهدد المخادع بنشر الفيروس إلى أصدقاء مستلم البريد الإلكتروني وعائلته.