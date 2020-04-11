بيتكوين تفقد الدعم عند ٧ آلاف دولار مباشرةً بعد إيداع مبلغ ١٠٠٠ بيتكوين على هوبي

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 01:49 مساءً - تظهر البيانات أن بيتكوين (BTC) انخفض إلى أقل من ٧٠٠٠ دولار بعد أن استعد مستثمر لبيع ١٠٠٠ بيتكوين في بورصة رئيسية.

تم اكتشاف الأمر من خلال موقع مراقبة الموارد كوين ميتريكس، وقد سبقت الإيداع على هوبي غلوبال في ١٠ أبريل انخفاض بيتكوين مقابل الدولار بحوالي ٢٥٠ دولارًا.

الرسم البياني لبيتكوين مقبل الدولار يظهر تحرك أموال هوبي. المصدر: كوين ميتريكس / تويتر

في السابق، كان تداول الزوج في ممر بين ٧١٠٠ و٧٤٠٠ دولار. وفي حين أن خروجه المفاجئ لم يفاجئ العديد من المحللين والتجار، الذين توقعوا أن تفشل المستويات الأعلى في العثور على الدعم لفترة طويلة، لم يظهر انتعاش بعد.

في وقت كتابة المقالة، حامت بيتكوين عند ٦٨٨٠ دولارًا، بعد أن فشلت في الوصول إلى منطقة ٧٠٠٠ دولار منذ يوم الجمعة.

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وبتأمل البيانات، تساءلت مؤسسة التحليلات أركان ريسرش عما إذا كان من الممكن ربط نظام هوبي بنظام بلس توكن الاحتيالي سيئ السمعة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، سلسلة من عمليات البيع من بلس توكن، التي تراكمت عليها مبالغ ضخمة من المال خلال عملياتها، من المحتمل أن تخلق ضغوطًا مصطنعة على الأسعار في أسواق بيتكوين.

عمليات تلاعب سهلة للحيتان

في هذه الأثناء، ليس فقط الجهات الفاعلة السيئة هي من يمكنها تحريك الأسعار الفورية بتداولات كبيرة. ففي أواخر العام الماضي، استخدم حوت واحد مخزونًا ضخمًا من النقد "للدفاع" عن زوج بيتكوين مقابل الدولار عند سعر معين - على ما يبدو لمجرد كسب رهان مع حوت آخر.

وقد أظهرت بيانات من غلاسنود هذا الأسبوع أن عدد كيانات الحيتان - تلك التي تمتلك ١٠٠٠ بيتكوين على الأقل - قد وصل إلى أعلى مستوى له في عامين.

وعدد المحافظ التي تحتوي على ١ بيتكوين على الأقل أعلى أيضًا من أي وقت مضى، مما يشير إلى وجود اتجاه عام للتراكم بالأسعار الحالية.