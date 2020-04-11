"إتش تي سي" تقول إن "هاتف بلوكتشين الذكي" إكزودس الخاص بها سيقوم بتعدين مونيرو

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 11:51 صباحاً - ستسمح شركة إتش تي سي العملاقة المصنعة للهواتف المحمولة للمستخدمين بتعدين عملة مونيرو (XMR) المشفرة من خلال هاتف بلوكتشين، إكزودس، وفقًا لإعلان صدر يوم ١٠ أبريل.

حيث قال الإعلان إنه بفضل الشراكة مع شركة تصميم شرائح أسيك ميداس لابز، ستتمكن الشركة التايوانية من تعدين مونيرو من خلال تطبيق يسمى ديماينر، والذي سيكون متاحًا للتنزيل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

توفير التكاليف في نشاط التعدين

نظرًا للمخاوف المتزايدة من أن نشاط تعدين العملات المشفرة ينطوي على استهلاك مرتفع للطاقة، وبالتالي ارتفاع التكاليف، تضمن إتش تي سي إمكانية تقليل هذه المستويات عن طريق نقل العمل إلى الأجهزة المحمولة.

حيث سيتم تصميم التطبيق لإلغاء تنشيط التعدين تلقائيًا بغض النظر عما إذا كان الهاتف المحمول قيد الاستخدام أو عند عدم توصيل الشاحن.

وقد أضاف فيل تشين، الرئيس التنفيذي اللامركزي في شركة إتش تي سي:

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"يعد التعدين على الهاتف المحمول موضوعًا بحثيًا مهمًا في فهم تطوير شبكات العملات المشفرة الآمنة. ويقترب عدد الهواتف المحمولة في عام ٢٠٢٠ من ٣,٥ مليارات، الأمر الذي سيزيد من لا مركزية وتوزيع معدل الهاش وقوة التعدين لهذه الشبكات المشفرة".

مجمعات تعدين العملات المشفرة العملاقة تهيمن على المشهد

ادعى المسؤول التنفيذي لشركة إتش تي سي أيضًا أن عالم العملات المشفرة "تحت التهديد" من هيمنة معدل الهاش من قبل مجمعات التعدين العملاقة، لذلك يعتقد أن إضفاء الديموقراطية على الوصول عبر الهواتف المحمولة هي إحدى الطرق للقضاء على المشكلة.

وحول تطبيق ديماينر، علق الدكتور جري لي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ميداس لابز، على النحو التالي:

"لقد طورنا تطبيق ديماينر بحيث يكون لجهاز الهاتف الذكي معدل هاش مماثلة لأأجهزة الكمبيوتر، مع استهلاك طاقة أقل بكثير. وهذا يتيح للأجهزة المحمولة أن تكون مناسبة لتعدين العملات المشفرة (في حالة التوصيل) لأول مرة. وبدءًا من أطر العمل مفتوحة المصدر، قمنا بإعادة هيكلة وتحسين التعدين للهواتف المحمولة".

وقد أفاد كوينتيليغراف العام الماضي أن إتش تي سي قد أصدرت أول هاتف ذكي قائم على بلوكتشين، إكزودس ١إس، والذي يتيح تشغيل عقدة بيتكوين (BTC) كاملة على الجهاز.