تكامل ريبل يجلب خدمة المدفوعات الفورية إلى تايلاند

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 02:52 صباحاً - دخلت أزيمو، وهي خدمة تحويل الأموال الرقمية، في شراكة مع بنك سيام التجاري (SCB)، وهو أقدم بنك في تايلاند، لإطلاق خدمة مدفوعات فورية عبر الحدود من أوروبا إلى تايلاند من خلال شبكة مدفوعات ريبل العالمية، ريبل نت.

ووفقًا لإعلان يوم ٩ أبريل، يهدف الحل إلى حل تحديات المدفوعات العالمية باهظة الثمن وغير الموثوق بها. ويقولون إنه من خلال منصتهم، ستستغرق التحويلات من أوروبا إلى تايلاند أقل من دقيقة.

مدفوعات فورية عبر الحدود عبر ريبل نت

من الناحية التاريخية، غالبًا ما تستغرق التحويلات المالية بين أوروبا وتايلاند أكثر من يوم عمل كامل لتستقر. ويمكن لأزيمو من ناحية أخرى إزالة الجنيه الإسترليني واليورو إلى البات التايلاندي على الفور تقريبًا.

كما أكد مايكل كينت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أزيمو، أن العديد من البلدان تستخدم هذا النوع من حلول الدفع الفوري. وأضاف:

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"أطلقت تايلاند مؤخرًا شبكة الدفع الفوري الخاصة بها، وتتيح لنا هذه الشراكة مع أكبر بنك في البلاد الحصول على الوقت لتسوية المدفوعات من حوالي ٢٤ ساعة إلى ٢٢ ثانية في المتوسط. وهي أسرع لإرسال الأموال إلى تايلاند مقارنةً بإرسال الأموال إلى شخص آخر في أوروبا".

خدمات التحويلات باهظة الثمن في تايلاند

وفقًا لأرقام البنك الدولي، تعد تايلاند واحدة من الوجهات الرئيسية للتحويلات في العالم، حيث تتلقى ما يقرب من ٦,٧ مليارات دولار سنويًا. كما أنها واحدة من أغلى البلدان لإرسال واستقبال الأموال.

وتأتي الشراكة بعد فترة وجيزة من إطلاق أزيمو خدمة السيولة عند الطلب من ريبل نت كجزء من توسعها في الفلبين. حيث تعتزم الخدمة الإطلاق في بلدان أخرى خلال الأشهر القادمة أيضًا.