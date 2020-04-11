المنتدى الاقتصادي العالمي يقول إن بلوكتشين لا تزال تفتقر إلى إمكانية التشغيل البيني للاستخدام في المؤسسات

تام شمس - السبت 11 أبريل 2020 02:52 صباحاً - على مدى السنوات القليلة الماضية، زاد تكامل تقنية بلوكتشين في عدد كبير من الصناعات. وعلى هذا النحو، هناك الآن المئات من شبكات بلوكتشين المتنوعة العاملة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة للجزء الأكبر، فإن معظم شبكات بلوكتشين هذه غير قادرة على التواصل مع بعضها البعض بطريقة توفر الاستخدام الفعال للحلول المؤسسية. ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، لا يزال المستوى الحالي لقابلية التشغيل المتداخل لبلوكتشين منخفضًا جدًا بالنسبة لمثل هذه التطبيقات.

في ٩ أبريل، نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا رسميًا حول قابلية التشغيل المتداخل لبلوكتشين كجزء من تحقيقه الأوسع في نشر بلوكتشين لسلاسل التوريد. وتبرز الورقة المكتوبة بالتعاون مع شركة التدقيق الكبرى، ديلويت، الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني، وتستكشف المدى الذي يمكن أن تتفاعل فيه شبكات بلوكتشين المختلفة مع بعضها البعض في حالاتها الحالية.

لا يزال التشغيل المتداخل لشبكات بلوكتشين الخاصة غير ناضج

وفقًا لنتائج المنتدى الاقتصادي العالمي، تم معالجة مشكلة التشغيل البيني لبلوكتشين في المقام الأول في سياق شبكات بلوكتشين العام. ويزعم أنه تم ترك شبكات بلوكتشين الخاصة نتيجة لذلك.

وفي التقرير، أوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن معظم حلول قابلية التشغيل البيني تركز على اثنين من سلاسل بلوكتشين العامة الرئيسية - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) - في حين لوحظ نشاط تطوير متناثر من حيث صلته بمنصات بلوكتشين المسموح بها.

حيث كتب المنتدى الاقتصادي العالمي:

"في شبكات بلوكتشين العامة، كانت قابلية التشغيل البيني قيد التطوير لسنوات عديدة - على سبيل المثال، عبر السلاسل والسلاسل الجانبية وتوكنات الوكيل، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يوجد تحدٍ أكبر وفي نفس الوقت، وتوجد فرصة أكبر بكثير نظرًا لقابلية التشغيل البيني بين شبكات بلوكتشين الخاصة من الدرجة المؤسسية."

كما شدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن مستوى قابلية التشغيل البيني الحالي لحلول بلوكتشين إلى بلوكتشين "لا يزال غير ناضج لاستخدام الشركات".

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مشروعات تركز على التشغيل البيني

في التقرير، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي وديلويت العديد من منصات بلوكتشين وشركات التكنولوجيا التي تركز على قضايا التشغيل البيني، بما في ذلك المشاريع الصناعية الكبرى مثل كوزموس وبولكادوت ومع ذلك، لا تزال المؤسسة تشير إلى أن أنظمة التشغيل البيني لتتابع مثل كوزموس وبولكادوت قد تم استخدامها فقط لسلال بلوكتشين الخاصة وهم يذكرون أنه "لم ينجح أي منهم في إنشاء إمكانية التشغيل البيني لمنصات بلوكتشين بخلاف بيتكوين وإيثريوم".

إمكانية التشغيل المتبادل الموثق بين تقنيات بلوكتشين الفردية أو حلول إمكانية التشغيل المتداخل. المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي

كما أوضحت المنظمة أن شبكة بلوكتشين من هيديرا هاشغراف، وهي خدمة توافق هيديرا، والتي تم إطلاقها في فبراير ٢٠٢٠، "تبدو واعدة للتشغيل المتداخل من بلوكتشين إلى بلوكتشين." وقد أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المنصة توفر الفرصة لتقديم خدمة طلب فعالة من حيث التكلفة وفعالة إلى أي شبكة هايبرليدجر فابريك.

بالإضافة إلى ذلك، قام المنتدى الاقتصادي العالمي بتقييم عمل التشغيل البيني لشبكات بلوكتشين من قبل عمالقة التكنولوجيا العالمية. ووفقًا للمؤسسة، تعد مايكروسوفت الشركة الوحيدة في المجال التي أطلقت حلول إمكانية التشغيل المتداخل لبلوكتشين حتى الآن بين موردي التقنيات الكبيرة مثل آي بي إم وSAP وأوراكل. وعلى وجه التحديد، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى شراكة مايكروسوفت مع ناسداك لإيجاد حل لإطار ناسداك المالي. ويتيح هذا الإطار للمستخدمين نشر سلاسل بلوكتشين مختلفة من خلال واجهة واحدة مشتركة.

بدون إمكانية التشغيل المتداخل لبلوكتشين، لن يكون هناك اعتماد جماعي

وفقًا لتقارير كوينتيليغراف في أواخر عام ٢٠١٩، لا تزال شبكات بلوكتشين معزولة إلى حد كبير حتى الآن، على الرغم من عدد من المشاريع التي تعمل بنشاط على حلول إمكانية التشغيل المتداخل لبلوكتشين.

وفي نوفمبر ٢٠١٩، أعرب جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لإيثريوم ومؤسس كونسنسيس، عن أمله في أن تسمح العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني التي طال انتظارها بالعمل المشترك مع شبكات بلوكتشين العامة دون أذونات، بما في ذلك إيثريوم.