توكنات الأوراق المالية العقارية تكتسب حصة سوقية مطردة

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 11:48 مساءً - شهد قطاع الأمن العقاري الناشئ، أو ريست، نموًا ثابتًا في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

كما تم إدراج ثلاثة عقارات جديدة على ريلتي خلال شهر مارس - مضاعفًا تجارة تداول توكنات العقارات الشهرية.

وتمثل قطاعات الأمن العقاري الناشئ الآن ما يقرب من نصف أسواق توكنات الأوراق المالية النشطة، و١٥٪ من إجمالي الحجم.

العقارات المرمّزة تجني السيولة بهدوء

خلال شهر يناير، أنتجت التوكنات التي تمثل الملكية المجزأة في ثلاثة عقارات في ديترويت، ميشيغان ١٩٩٥٠ دولارًا في الحجم الشهري. وتمثل التوكنات الملكية المجزأة في إيرادات الإيجار التي يولدها العقار.

حيث مثلت التوكنات للمنزل في شارع فولرتون أكثر من نصف التجارة مع بلوغ الحجم ١١١٥٠ دولارًا. كما شهد عقار في شارع مارلو أيضًا ٧٠٥٧ دولارًا في صفقة توكنات، يليه تأجير أودوبون ستريت الذي أنتج ١٧٤٣ دولارًا. وتمثل العقارات الثلاثة مجتمعة ١٠,٣٪ من إجمالي تداولتوكن الأوراق المالية.

Advertisements

شهد شهر فبراير زيادة في الحجم المجمع للعقارات الثلاثة بنسبة ٢٥٪ إلى ٢٤٣٩٣ دولارًا، حيث شهدت توكنات فولرتون ستريت زيادة بنسبة ٢٠٪ في النشاط. وخلال الفترة نفسها، تضاعف حجم أودوبون الشهري.

ومع ذلك، أدت الزيادة في الحجم بنسبة ٧٠٪ عبر جميع الأوراق المالية ذات التوكنات إلى ظهور توكنات عقارات تمثل ٧,٥٪ فقط من سوق الأوراق المالية الرقمية البالغ ٣٢٩٠٠٠ دولار أمريكي بحلول نهاية فبراير.

قائمة قطاع الأمن العقاري الناشئ الجديدة تضاعف حصة السوق في مارس

في شهر مارس، شهدت إضافة ثلاثة أسواق نشطة بقطاع الأمن العقاري الناشئ على ريلتي تداولًا شهريًا لتوكن الأوراق المالية الشهري تقريبًا إلى ٤٧٥٨٤ دولارًا.

وقد أنتجت الأسواق النشطة حديثًا للعقارات في شوارع أبليون وليجر وباتون ٢٤٥٩٠ دولارًا، بينما أنتجت أودوبون ومارلو وفولرتون ٢٢٩٩٤ دولارًا.

ومع الهبوط العام لنشاط الأوراق المالية ​​المرمّزة في مارس، ارتفعت حصة قطاعات الأمن العقاري الناشئة في تداول توكنات الأوراق المالية ​​إلى ١٤,٥٪.