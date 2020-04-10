ليدجر تقوم بتوسيع خيارات دفع العملات المشفرة من خلال شراكة مع كريبتو.كوم

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 08:54 مساءً - يتيح منتج ليدجر الرائد لأجهزة المحافظ للعملاء عبر الإنترنت الدفع باستخدام تطبيق محفظة كريبتو.كوم.

ووفقًا لإعلان يوم ٩ أبريل، اختارت الشركة قبول الدفع في بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل ولايتكوين (LTC) وكريبتو.كوم كوين (CRO) عبر تطبيق كريبتو.كوم. وليست هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها ليدجر لعملائها بالدفع باستخدام العملات المشفرة. فهي تقبل بالفعل بيتكوين وبيتكوين كاش وإيثريوم وريبل عبر معالج دفع العملات المشفرة "بيتباي".

تحديثٌ على تعاون قديم

في ديسمبر ٢٠١٨، وقعت الشركتان مذكرة تفاهم، والتي كانت تعني السماح لعملاء ليدجر بشراء منتجات بالعملة الرقمية باستخدام خدمة كريبتو.كوم.

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وفي إعلان منفصل، أشار ليدجر إلى أن أول ٢٠ مستخدمًا يقومون بعملية شراء باستخدام طريقة الدفع الجديدة سيحصلون على إصدار محدود من مستخدمي كريبتو.كوم ليدجر نانو إس الذين يشترون محافظ أجهزة ليدجر من الآن وحتى ٣١ مايو باستخدام كريبتو.كوم الحصول على استرداد نقدي بنسبة ١٠٪. وقد لاحظوا أن هذا العرض يكون بحدٍ أقصى ٥٠ يورو في CRO لكل عملية شراء.

استخدام بلوكتشين في المدفوعات

تعتبر المدفوعات من بين أهم حالات الاستخدام لتقنية بلوكتشين. إذ تُستخدم العملات المشفرة للمدفوعات المباشرة بشكل أقل تكرارًا مما قد يشك فيه البعض. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في منتصف مارس، فإن أقل من ١ ٪ من الأستراليين استخدموا العملات المشفرة لدفع مقابل الخدمات في العام الماضي.

أيضًا في شهر مارس، أعلنت شركة العملات الرقمية الرئيسية باكت عن تكامل جديد للدفع المباشر يتيح للعملاء دفع ثمن قهوة ستاربكس باستخدام بيتكوين.