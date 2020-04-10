أصبح بإمكان مستخدمي باينانس الآن شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم في ٥ عملات ورقية جديدة

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 05:54 مساءً - تمكّن بورصة باينانس للعملات المشفرة المواطنين في خمس دول أخرى من شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم والائتمان فيزا مع عملاتهم الورقية الوطنية.

حيث ستقدم الخدمة الجديدة، التي أعلن عنها في ١٠ أبريل، دعمًا للبطاقة للبيزو الكولومبي والون الكوري الجنوبي والشلن الكيني والتنغ الكازاخستاني والنوفو سول البيروفي.

وعند الإطلاق، يتوفر ما مجموعه خمس عملات مشفرة للشراء: بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وباينانس كوين (BNB) وريبل ودولار باينانس (BUSD) وتيثر (USDT).

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شهرٌ مزدحم

يأتي إعلان باينانس - والذي من الواضح أنه خطوة إيجابية لقاعدة مستخدميها الدوليين - بعد فترة وجيزة من مطالبة البورصة أمس بالرد على مزاعم أحد مستخدميها بأن البورصة حظرت بشكل غير قانوني الوصول إلى حسابه الذي يحتوي على ما يقرب من مليون دولار في العملات المشفرة.

وقد رفضت باينانس الاتهام، المؤطر على أنه اختلاس مزعوم نيابة عن البورصة. وأوضحت أن سلطات كوريا الجنوبية دعت إلى تجميد أصول المستخدم حيث يُزعم أنها تلقت ٣٩٩٥ إيثر (ETH) من خلال عملية احتيال رسوم الإدراج. وقد شاركت البورصة فيما بعد الأدلة مع كوينتيليغراف التي يبدو أنها تتعارض مع ادعاءات المستخدم.

كما أعلنت باينانس هذا الشهر أيضًا عن استحواذها على موقع بيانات العملات المشفرة الرائد كوين ماركت كاب. وقد شدد الرئيس التنفيذي للبورصة، تشانغ بينغ زاو، على أن الموقع سيواصل الحفاظ على استقلاليته بموجب شروط الصفقة.