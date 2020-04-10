كاشا تضيف دعمًا لسحب توكنات باينانس تشين

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 05:54 مساءً - طورت شركة كاشا الناشئة في المملكة المتحدة بوابة عملات ورقية لتوكنات BEP٢ على باينانس تشين. وقد تم الإعلان عنه في ٩ أبريل، وسيسمح التكامل للمستخدمين ببيع وشراء التوكنات مباشرةً مقابل العملات الورقية.

على وجه التحديد، ستدعم كاشا الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والروبية الهندية. ستتصل البوابة الورقية بالشبكات المصرفية المشتركة لكل عملة خاصة بها، مثل خدمة الدفع الأسرع في المملكة المتحدة، وشبكة منطقة الدفع الأوروبية الموحدة في الاتحاد الأوروبي، والتحويلات الإلكترونية الوطنية الهندية، والمدفوعات الآلية للمقاصة في الولايات المتحدة.

وسيكون الدعم المحدود لنظام سويفت العالمي متاحًا للجنيه الإسترليني أيضًا.

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ومن المتوقع أن يتم تشغيل البوابات في ١٢ أبريل لمعظم أنظمة الدفع. لكن الدولار الأمريكي سيكون استثناءً، مع التخطيط لدعمه في مايو.

كما يمكن للشركات أيضًا استخدام نظام كاشا لإنشاء خدمات مالية إضافية لتوكنات باينانس تشين، مثل بطاقات الخصم المشفرة.

وتجدر الإشارة إلى أن توكنات باينانس تشين لا تتوفر تلقائيًا لبوابة العملات الورقية. وسيحتاج كل مشروع فردي إلى التقدم بطلب للمشاركة في البرنامج.