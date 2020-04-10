الحكومة الصينية تطلب تعليقات حول معايير أمان البيانات لبلوكتشين وتكنولوجيا المعلومات

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 12:54 مساءً - دعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى تقديم تعليقات حول مسودة الإرشادات لتوحيد أمان البيانات في بلوكتشين وغيرها من التقنيات الناشئة.

ففي وثيقة نشرت يوم ١٠ أبريل، زعمت الوزارة أن البيانات أصبحت "موردًا استراتيجيًا وطنيًا أساسيًا" وعنصرًا مبتكرًا في الإنتاج الاجتماعي.

وفي حين أن ارتفاع البيانات الضخمة والإسراع في تطوير قطاعي الاتصالات والإنترنت في الصين يعد بمثابة نعمة للاقتصاد الرقمي في البلاد، يجب على المطورين والحكومة فهم الأهمية العميقة للتعامل مع المخاطر والتحديات الأمنية الناشئة والمعقدة والشديدة.

وبالتالي، تطالب الوزارة بتكثيف إنشاء أنظمة موحدة لضمان أمن البيانات، والتماس التعليقات على مسودة إرشاداتها لضمان "التدفق العقلاني والمنظم لبيانات الشبكة" في الاقتصاد الرقمي.

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مجالات التركيز الرئيسية للوزارة تُظهر اهتمامًا قويًا ببلوكتشين

تركز الوثيقة بشدة على أهمية معايير أمن التطوير في تقنيات الجيل التالي مثل بلوكتشين والجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى بلوكتشين، تحدد الوزارة ثلاثة أبعاد رئيسية لتطوير الأمان: خدمات التطبيق، وتصميم النظام (بما في ذلك العقود الذكية وآليات الإجماع) والمكونات الأساسية مثل اتصالات الشبكة والتشفير.

وسيركز التوحيد القياسي لقطاع بلوكتشين على خصوصية البيانات وتأمين تخزين الأصول الرقمية وحماية تفاعلات الشبكة.

تتضمن الوزارة خمسة عناصر تركز على بلوكتشين في مسودة دليل التوحيد القياسي الخاص بها، والتي تشمل البحث عن العقود الذكية وأمن بلوكتشين في المعاملات المالية، والأمن في هندسة اتصالات إنترنت الأشياء (IoT) على أساس بلوكتشين، وتحليل البيانات تقنية التبادل لإنترنت الأشياء باستخدام بلوكتشين.