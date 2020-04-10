التصويت عبر الإنترنت ليس آمنًا حتى مع بلوكتشين، حسبما تقول رابطة أمريكية

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 12:54 مساءً - مع صور من ولاية ويسكونسن الديمقراطية الأولية التي غمرت الإنترنت هذا الأسبوع والتي أظهرت أن الناخبين يتحدون البرد والطقس البارد في وسط جائحة، قد يبحث الأمريكيون عن طريقة أفضل للتصويت من المنزل. لكن لسوء الحظ، وفقًا لإحدى الرابطات العلمية في الولايات المتحدة، قد لا تكون هناك طريقة آمنة للقيام بذلك باستخدام هواتفهم الذكية حتى الآن.

وفي رسالة مفتوحة مؤرخة ٩ أبريل إلى المحافظين ووزراء الدولة ومديري انتخابات الولاية، حث مركز الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم (AAAS) للأدلة العلمية في القضايا العامة المسؤولين على عدم السماح بالتصويت عبر الإنترنت في الانتخابات:

"في الوقت الحالي، لا يعد التصويت عبر الإنترنت حلًا آمنًا للتصويت في الولايات المتحدة، ولن يكون في المستقبل المنظور".

ويشمل التصويت عبر الإنترنت "البريد الإلكتروني والفاكس والتصويت عبر الويب بالإضافة إلى التصويت عبر تطبيقات الجوال". نقلًا عن دراسة أجريت عام ٢٠١٨ حول الأمن الانتخابي، تشير الرابطة إلى أن التصويت الإلكتروني، ولا سيما استخدام بلوكتشين، يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات الخصوصية والتلاعب بالاقتراع والتصويت غير المحسوب:

"في حالة استخدام بنية بلوكتشين، تنشأ أسئلة جدية بشأن المحتوى المخزن فيه، وكيف يتم فك تشفير بلوكتشين للوصول العام، وكيف يتم نقل الأصوات في نهاية المطاف إلى نوع من السجلات الورقية المتينة. ولا يوجد دليل علمي أو تقني يوحي بأن أي نظام تصويت عبر الإنترنت يمكنه أو يعالج هذه المخاوف".

وفي حين أن التصويت باستخدام بطاقات الاقتراع الورقية، إما عن طريق البريد أو شخصيًا، مرهق وبطيء، فقد تكون هناك أسئلة أقل حول العبث في الانتخابات.

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التصويت عبر بلوكتشين في الولايات المتحدة

حاليًا، في المراحل المبكرة لوباء فيروس كورونا، هناك بالفعل نقاش حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠ إذا كان اللجوء في مكان ما أو إجراءات الإغلاق لا تزال ضرورية في نوفمبر. ويمكن للسماح بالتصويت الإلكتروني والتصويت بالبريد أن يسمح بمشاركة أكبر وقد يضر بفرص الجمهوريين في الاحتفاظ بالبيت الأبيض. قد يفسر هذا سبب وصف الرئيس دونالد ترامب التصويت عبر البريد بأنه "مروع" بينما يعترف بأنه يستخدمه بنفسه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتردد فيها المسؤولون عن الانتخابات في الولايات المتحدة بشأن إسناد الأصوات الناقدة للأنظمة الإلكترونية. حيث قررت ولاية فرجينيا الغربية مؤخرًا عدم استخدام منصة فوتز القائمة على بلوكتشين للمقيمين ذوي الإعاقة والمواطنين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم لصالح بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية.

وتستدعي الرسالة فواتز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن خوادمهم "تنتهك خلسة خصوصية المستخدم، وتغير تصويت المستخدم، وتتحكم في نتيجة الانتخابات".

موثوقية مشكوك فيها

على الرغم من أنه ليس التيار السائد في الولايات المتحدة، إلا أن التصويت بواسطة بلوكتشين كان له بعض الممارسة في الانتخابات الديموقراطية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، كانت النتائج أقل من النجاح.

ففي أكتوبر ٢٠١٧، استخدم الإيطاليون التصويت الإلكتروني لإجراء استفتاء بشأن استقلال لومباردي وفينيتو. ومع ذلك، كانت نفقات أجهزة التصويت كبيرة، ووقت فرز الأصوات استغرق وقتًا طويلًا أثار تساؤلات حول العبث.

وعلى الرغم من المخاطر، فإن البلدان الأخرى تمضي قدمًا في التصويت القائم على بلوكتشين بدافع الضرورة. ففي عام ٢٠١٩، لم يصوت ٣٠٠ مليون ناخب مؤهل في الهند بسبب العيش بعيدًا عن مراكز الاقتراع، مما دفع رئيس مفوضية الانتخابات إلى الدفاع عن التصويت القائم على بلوكتشين.